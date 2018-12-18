6 Bin 500 Sağlık Personeli Alınacak!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bütçe g örüşmeleri sırasında Genel Kurul'da yaptığı konuşmada 6 bin 500 sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli olarak atanmak isteyen adayların merak ettiği alımlar ne zaman yapılacak sorusuna da cevap verdi.

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmeleri tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Dr. Fahrettin Koca, bakanlığın çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Yaklaşık 13 saat süren görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçeleri Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.

BAKAN'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Dr. Fahrettin Koca; "Sahada çalışan sağlık personelinin iş yükünü azaltmak ve hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına gelecek aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik atama yapacaklarını bildiren Koca, "2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin toplam sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA