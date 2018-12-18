6 Bin 500 Sağlık Personeli Alınacak!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bütçe g örüşmeleri sırasında Genel Kurul'da yaptığı konuşmada 6 bin 500 sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli olarak atanmak isteyen adayların merak ettiği alımlar ne zaman yapılacak sorusuna da cevap verdi.
2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmeleri tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Dr. Fahrettin Koca, bakanlığın çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Yaklaşık 13 saat süren görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçeleri Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.
BAKAN'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Dr. Fahrettin Koca; "Sahada çalışan sağlık personelinin iş yükünü azaltmak ve hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına gelecek aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik atama yapacaklarını bildiren Koca, "2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin toplam sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Diş Protez Teknolojisi alanında da alım yapın.
Diyaliz teknikerlerine çok ciddi sayıda kadro açılmalı 17 bin mezun işsiz başka bölümlerle de çalışamıyorlar ya okumuşsun işe alamayız yada senin bölümün farklı gbi bahanelerle karşılaşıyorlar.geçinmek için yaşamak için çalışmak şart gençlerin önü açılmalı
Acil durum ve afet yonetimi bolumune de atama getirilsin artık ya lütfen
İş
ODYOMETRI BÖLÜMÜ İÇİNDE ATAMA BEKLİYORUZ
Önlisans Dis protez tektikeliginde ciddi ýığılma oldu, Tenik ekeman deniyor ancak is yok aş yok, lutfen Dis Protdz teknikerliğinddw kadro açin hic olmasa yılda 500 atam yapında bizede ekmek kapısı açılsın. Bazı bölümlere sağlıkta 1000 kadro açılırken bazılarına 10 kadro bile açılmıyor.
Lutfen adaletli olmaya çalışın.bizde kadro açılmasını istiyoruz