Anayurt Gazetesi Yazarı Murat Polat 550 bin sağlık personeli işsiz başlıklı yeni bir yazı yayımladı.

Polat, Yazısında "Sağlık personeli atama bekliyor yıllardır atama bekleyen sağlıkçıların sayısın da büyük bir artış oldu." ifadelerine yer verdi.

Polat'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle;

Sağlık personeli atama bekliyor yıllardır atama bekleyen sağlıkçıların sayısın da büyük bir artış oldu.

Sağlık Bakan yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven beyi gecen gün makamında ziyaret ettim ve sağlık personeli ile ilgili alım olacak mı diye sordum.

Sağlık Bakan yardımcısı Güven personel alımı ile ilgili büyük bir mücadele veriyoruz dedi.

İnşallah Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2019 yılı kadrolarını biran önce ilan eder ve binlerce sağlık personeline müjde verir.

Atanamayan sağlıkçılar TBMM’de kalabalık bir grup ile gelerek MHP Milletvekili Sefer Aycan beyi ziyaret etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Sağlık Bakanlığından bir an önce 2019 yılı kadrolarını ilan etmesini ve sağlık çalışanlarını atamasını bekliyorum." dedi Sağlık Profesyonelleri Platformu üyeleriyle TBMM Konferans Salonunda bir araya gelen Aycan, sağlık çalışanları açısından ortada "ciddi bir sorun olduğunu" ifade etti.

Sağlık platformu kapsamında 550 bin kişiyi temsil eden meslek mensuplarının temsilcileriyle bir arada olan Aycan, bu kesimin en temel sorunun "atama" olduğunu dile getirdi.

Bu talepleri desteklediğini söyleyen Aycan, "Sağlık personellerinin bu atama talebini Sağlık Bakanlığına ileteceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığından bir an önce 2019 yılı kadrolarını ilan etmesini ve sağlık çalışanlarını atamasını bekliyorum. Sağlık Bakanlığının bu sesi duymasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aycan, farklı zamanlarda farklı şekillerde bu konu üzerinde çalıştıklarına değinerek, bu sorunu TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarda da gündeme getirdiğini anımsattı.

"İnşallah Sağlık Bakanlığı bu sese kulak verecektir.

Aycan, "550 bin sağlık personeli atama bekliyor olması çok ciddi bir sorun. Bu bir plansızlığın ve programsızlığın da göstergesidir dedi.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu söyleyen Aycan, sadece uzman doktor istihdam ederek sağlık hizmeti verilemeyeceğini, ekibin her bir üyesine ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Aycan, ayrıca sağlık meslekleri kanununda da bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Binlerce sağlık teknikeri boşta geziyor Anestezi Teknikeri gibi diğer branşlarda da bir çok açık var Şehir hastanelerinde özellikle tekniker ve hemşire açığı var inşallah Sağlık Bakanı Koca en kısa zamanda sağlıkçılara müjde verir.