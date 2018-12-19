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31 Bin 500 Sağlık Personeli Alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istihdam seferberliği çağrısına Sağlık Bakanlığı'ndan istihdam müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Bu ay 6 bin 500 kişi alacağız. 2019’da da 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere personel ataması gerçekleştireceğiz’ ifadelerini kullandı.

31 Bin 500 Sağlık Personeli Alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istihdam seferberliği çağrısına Sağlık Bakanlığı'ndan istihdam müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Bu ay 6 bin 500 kişi alacağız. 2019’da da 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere personel ataması gerçekleştireceğiz’ ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:12
31 Bin 500 Sağlık Personeli Alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istihdam seferberliği çağrısına Sağlık Bakanlığı'ndan istihdam müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Bu ay 6 bin 500 kişi alacağız. 2019’da da 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere personel ataması gerçekleştireceğiz’ ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 bin 500 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin alınacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 yılında da 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını açıkladı.

HANGİ BRANŞLARDA SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin önemli bilgiler verdi.

Sağlık Bakanlığı'na bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Fahrettin Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 yılında yapılacak sağlık çalışanı alımlarına ilişkin de şu bilgileri verdi: "2019'da 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı alacağız." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.12.2018 17:02
Anahtar Kelimeler:
bin sağlık personeli alınacak
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Dilara 5 saat önce

Hemşire yardımcıları da atansın

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Süheyla Özen Kuruçay 5 saat önce

Ortaogretim hemşire alımı neden yok

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gizem 4 saat önce

Hemşire alimi ne zaman yapilacakkk ortaöğretim hemşireye beş bin alim istiyoruz

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Ayşenur çavdar 2 saat önce

Evde sağlık hizmetleride lütven atama olsun

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