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2019/4 KPSS Sağlık Bakanlığı Memur Alım Tercihleri Başladı!

ÖSYM tarafındn yayınlana yeni bir duyuru ile KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına başlandığı açıklandı. İşte detaylar...

2019/4 KPSS Sağlık Bakanlığı Memur Alım Tercihleri Başladı!

ÖSYM tarafındn yayınlana yeni bir duyuru ile KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına başlandığı açıklandı. İşte detaylar...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:40
2019/4 KPSS Sağlık Bakanlığı Memur Alım Tercihleri Başladı!

ÖSYM tarafındn yayınlana yeni bir duyuru ile KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına başlandığı açıklandı. İşte detaylar...

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/4 TERCİH KILAVUZU

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