2018/4 ile Yerleşen 8999 Sağlık Personeli Güvenlik Soruşturma Sonucunu Bekliyor

KPSS 2018/4 Sağlık Bakanlığı 9 bin kamu personeli alımında yerleşen 8999 kamu personeli, güvenlik soruşturmasını beklemeye başladı.

Nisan ayı sonunda sonuçları açıklanan KPSS 2018/4 merkezi yerleştirmelerinde 8999 adet kamu personelinin yerleştirmesi yapılmıştı Yerleşen binlerce aday, geçtiğimiz hafta güvenlik soruşturması ile diğer devrakları teslim etti ve soruşturmanın bitmesini beklemeye başladı.

4 Mayıs günü sona eren başvuruların ardından adaylar bekleyişi devam ederken Kpsscafe.com.tr olarak İçişleri Bakanığına bir hatırlatmada bulunuyoruz.

BAKAN SOYLU 10 GÜNDE TAMAMLIYORUZ DEMİŞTİ

2017 yılında 15 Kasım'da TBMM'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik soruşturması e arşiv araştırmasında yeni bir döneme girdiklerini, bundan sonra soruşturmaları 10 gün içinde tamamlayacaklarını açıkladı.

Bakan Soylu'nun bu açıklamasına baktığımızda 4 Mayıs tarihinde evrak tesliminin bitmesi ile sürecin 7 Mayıs'ta başlayacağı öngörülmekte. Buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde soruşturmaların tamamlanıp Sağlık Bakanlığına iletilmesi bekleniyor.

ADAYLAR YETERİ KADAR BEKLEDİ

Geçtiğimiz yılın Haziran ayından bu yana Sağlık bakanlığı hiç alım yapmadı. 10 ay ilan bekleyen adaylar daha fazla bekletilmemeli ve soruşturmalar bir an önce nihayete erdirilmelidir.

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