2018 KPSS Puanıyla Atatürk Üniversitesi En Az Lise Mezunu Hemşire Alınacak

Atatürk Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 35 lise mezunu, 20 önlisans mezunu 2018 KPSS puanları dikkate alınarak toplam 55 hemşire alımı yapılacak.

4/B Statüsünde Atatürk Üniversitesi bünyesinde görevlendirilecek 55 hemşire alımı için detaylar şöyle;

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

1. Başvuracak Adaylar 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmak.

2. Adaylar mezuniyetine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans mezunu hemşireler için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS3 puanı esas alınacaktır.

3. Adayın, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR:

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Belirtilen özel şartları, başvuru tarihine kadar sağlıyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Diploma/ Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

3- İlgili 2018 KPSS Sonuç Belgesi

4- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün web adresinden temin edilecek başvuru formu

5- Aranan niteliklerde şartlara haiz belgelerin ibrazı

6- Adli sicil kaydı.

BAŞVURU:

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (15.11.2018 / 29.11.2018) mesai saati bitimine kadar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’ne yapılacaktır. https://atauni.edu.tr/saglik-arastirma-ve-uygulama-merkezi sitesinde hazırlanan başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmekte olup, postayla- kargoyla yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

Sonuçlar, başvuru bitim tarihini takip eden 10 iş günü içinde www.atauni.edu.tr ve https://atauni.edu.tr/saglik-arastirma-ve-uygulama-merkezi adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adres ve İletişim Bilgileri

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Atatürk Üniversitesi Kampüsü

Personel Özlük Birimi İletişim : 0 442 344 6640/6641/6645

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