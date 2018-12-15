2018 KPSS ile En Az Lise Mezunu Hemşire Alınacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yayımlanan ilan ile 2018 KPSS puanları dikkate alınarak 15 lisans mezunu, 15 lise mezunu hemşire alınacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

1 - Başvuracak Adaylar 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmak.

2 - Adaylar mezuniyetine göre lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, meslek lisesi mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3 - Adayın, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.

ÖZEL KOŞULLAR:

1 - Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 -Belirtilen özel şartları, ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Diploma/ Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

3- İlgili 2018 KPSS Sonuç Belgesi

4- Diş Hekimliği Fakültesi web adresinden temin edilecek başvuru formu

5- Adli sicil kaydı

BAŞVURU:

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına yapılacaktır. https://atauni.edu.tr/dis-hekimligi-fakultesi sitesinde hazırlanan başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına şahsen başvurmaları gerekmekte olup, postayla- kargoyla yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR: Sonuçlar, başvuru bitim tarihini takip eden 10 işgünü içinde www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adres ve İletişim Bilgileri:

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Atatürk Üniversitesi Kampüsü

Diş Hekimliği Fakültesi İletişim:

Santral : 0 442 236 09 42 / Dahili 1761

Santral : 0 442 236 09 40 / Dahili 1761