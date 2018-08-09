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18 Bin Sağlık Personeli Alındı, Evraklarını Teslim Etti ama 40 Gündür Güvenlik Soruşturmaları Tamamlanamadı!..

Sağlık Bakanlığı 2018/5 ile 18 bin sağlık personeli alımı yaptı. Alımı yapılanlar evraklarını teslim edip, güvenlik soruşturmaları sonucunu beklemeye koyuldu. 40 gün geçmesine rağmen herhangi bir yetkiliden veya yetkili kurumdan ses çıkmadı.

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18 Bin Sağlık Personeli Alındı, Evraklarını Teslim Etti ama 40 Gündür Güvenlik Soruşturmaları Tamamlanamadı!..

Sağlık Bakanlığı 2018/5 ile 18 bin sağlık personeli alımı yaptı. Alımı yapılanlar evraklarını teslim edip, güvenlik soruşturmaları sonucunu beklemeye koyuldu. 40 gün geçmesine rağmen herhangi bir yetkiliden veya yetkili kurumdan ses çıkmadı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:28
18 Bin Sağlık Personeli Alındı, Evraklarını Teslim Etti ama 40 Gündür Güvenlik Soruşturmaları Tamamlanamadı!..

Sağlık Bakanlığı 2018/5 ile 18 bin sağlık  personeli alımı yaptı. Alımı yapılanlar evraklarını teslim edip, güvenlik soruşturmaları sonucunu beklemeye koyuldu. 40 gün geçmesine rağmen herhangi bir yetkiliden veya yetkili kurumdan ses çıkmadı. 

Bir KPSSCAFE Okuru şu mesajı iletti;

''Sağlık Bakanlığı 2018/5 ile 18 bin sağlık personeli alımı yaptı. Evrak tesliminden bu yana yaklaşık 40 gün geçti, güvenlik soruşturmalarından haber yok. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir açıklaması ya da bir duyurusu da yok. OHAL kalktı, binlerce genç ev tutacak, düğün yapacak, bedelli askerlik için kredi çekecek, öğretmen atamaları, üniversite yerleştirmeleri sonucu ev bulmak da zorlaşacak, bu konu haber olmayı hak ediyor.''

Sağlık personeli olarak alımı yapılanlar güvenlik soruşturmasının sonucunu veya sürece dair bir açıklama yapılmasını bekliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 09.08.2018 23:32
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Sağlık Personeli AtamalarıSağlık Personeli Güvenlik Soruşturmaları
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Dgdghd 58 dakika önce

6 ay suruyorr

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Ahmet 53 dakika önce

Aynı durumdayız uzmanlık için raporu teslim ettim ama ortalama iki aydır bekliyorum

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