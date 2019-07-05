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12 Bin Sağlık Personeli Atanıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Sözleşmeli Personeli Alımını Twitter hesabından duyurdu. Koca, 29 bin 689 yeni sağlık çalışanın kamuda istihdamına yönelik çalışmanın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştirdiğini belirtirken, kendi imzasını taşıyan atama emrini tweet ile duyurdu.

12 Bin Sağlık Personeli Atanıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Sözleşmeli Personeli Alımını Twitter hesabından duyurdu. Koca, 29 bin 689 yeni sağlık çalışanın kamuda istihdamına yönelik çalışmanın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştirdiğini belirtirken, kendi imzasını taşıyan atama emrini tweet ile duyurdu.

05 Temmuz 2019 Cuma 20:12
12 Bin Sağlık Personeli Atanıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Sözleşmeli Personeli Alımını Twitter hesabından duyurdu. Koca, 29 bin 689 yeni sağlık çalışanın kamuda istihdamına yönelik çalışmanın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştirdiğini belirtirken, kendi imzasını taşıyan atama emrini tweet ile duyurdu.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamasında “Hekim, diş hekimi, eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık. İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır.

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir” ifadelerine yer verdi.

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bin sağlık personeli atanıyor
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