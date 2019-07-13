Züleyha Gülüm'den KYK Borcu Önergesi!

İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet KAsapoğlu'nun cevaplaması istemi ile KYK Öğrenim kredisi hakkında soru önergesi verdi. İşte detaylar...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem KASAPOĞLU tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Züleyha GÜLÜM

İstanbul Milletvekili

Türkiye’de genç işsizliğinin ciddi bir sorun alanı olması, gençlerin geleceğe dair umutsuz olmalarına neden olmaktadır. Özellikle mezun olduklarında iş bulamayacakları endişesi, üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerinin daha da artmasına yol açmaktadır. Günümüzde üniversiteli işsiz sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır. Yaşanan ekonomik krizden dolayı bu rakamın daha da artacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; Türkiye 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi olmuştur. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise 6,8 puanlık artış ile yüzde 26,7 olmuştur. Üniversite mezunlarında işsizlik oranı Ocak 2018 – Ocak 2019 arasında %11,3’ten %13,9’a yükselerek 1 milyon 99 bin kişiye ulaşmıştır.

Türkiye’de öğrenciler öğrenim hayatı boyunca pek çok ciddi sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlardan biri de mezun olduktan sonra üniversiteli öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları öğrenim kredisi borçları sorunudur. Anayasa 42. maddesindeki ”Devlet maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilere öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.” hükmü çerçevesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından geri ödemeli öğrenim kredisi verilmektedir. Ancak yüzbinlerce üniversiteli genç mezun olduktan sonra bir yandan işsizlik sorunuyla karşılaşırken bir yandan da yüksek faizli öğrenim kredisi borcuyla karşı karşıya bırakılmaktadır.

Öğrencilerin öğrenim kredisi adı altında borçlandırılması, eğitimin temel bir insan hakkı ve sosyal devlet ilkesi olduğu, eğitim ve öğretimin ücretsiz olması gerektiği anlayışına aykırı bir uygulamadır.

Bilindiği üzere Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) kredi almış olan kişiler, mevzuat gereğince almış oldukları kredileri okullarından mezun olduktan sonra 2 yıl içinde iş bulmaları halinde kredi aldıkları sürenin yarısı zamanda, üçer aylık dönemler halinde faizsiz geri öderken, mezuniyetten sonra 2 yıl içinde işe girememeleri halinde ise kredi borçlarına faiz uygulanmaktadır. Bu nedenle üniversite mezunu olduktan sonra iş bulamayan veya sosyal güvenceden yoksun olarak vasıfsız iş kollarında çalışmak zorunda kalan gençler hayata atılır atılmaz kendilerini borç sarmalı içinde bulmaktadırlar.

Bu bağlamda:

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ve öğrenim kredisi verilen öğrenci sayısı kaçtır? Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) kredi borcu olan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerden kaçının borcuna gecikme faizi uygulanmıştır? Söz konusu kişilerden gecikme faizi adı altında toplam ne kadar para alınmıştır? Son 5 yıl içerisinde öğrenim kredisi borçları gerekçesiyle kaç kişinin banka hesabı bloke edilmiştir? Hakkında haciz işlemi başlatılan kişi sayısı kaçtır? Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) öğrenim kredisi almış kişilerde borçların geri alınması hususunda neden çalışma şartı aranmamaktadır? Böyle bir şart getirmeyi düşünüyor musunuz? Günümüzde yaşanan işsizlik sorunu ve ekonomik krizi de göz önünde bulundurarak kredi borçlarının silinmesi yönünde herhangi bir çalışmanız olacak mıdır? Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, öğrenim kredisi ve öğrenim bursu ayrımının ortadan kaldırılması ve tüm öğrencilere karşılıksız burs uygulamasının hayata geçirilmesi için herhangi bir adım atacak mısınız?

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