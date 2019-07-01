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Zeydan Karalar'dan 'işten çıkarma' yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatı ile 1750 işçinin işten çıkarıldığını, konuyla ilgili avukatların görevlendirildiğini açıkladı. Zeydan Karalar ise işten çıkarmalarla ilgili, "Onlar bankamatik memuruydu" dedi.

Zeydan Karalar'dan 'işten çıkarma' yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatı ile 1750 işçinin işten çıkarıldığını, konuyla ilgili avukatların görevlendirildiğini açıkladı. Zeydan Karalar ise işten çıkarmalarla ilgili, "Onlar bankamatik memuruydu" dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:37
Zeydan Karalar'dan 'işten çıkarma' yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Zeydan Karalar’ın Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na gönderdiği tasarruf tedbirleri gereği 1750 çalışanın işine son verilmesiyle ilgili talimat, MHP’nin tepkisini çekti.

Zeydan Karalar imzalı talimatta, “Toplu sözleşme uyarınca çalışanlara yapılan ücret zammı dikkate alındığında ,personel giderleri bütçenin %32.34’ünü oluşturacaktır. Yasal sınır %2.34 aşılacak olup bu fazlalık 1750 personele karşılık gelmektedir. Bu sayıda personel azaltılmalı” ifadeleri yer aldı.

MHP: YARGIYA TAŞINDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu talimata karşı “Başkan Karalar, belediye çalışanı 456 Ülkücünün işine son verdi. Toplu sözleşmeyle çalışanlar lehine yapılan ücret artışı CHP belediyeciliğinde işten çıkarma gerekçesi yapıldı. Adana Barosuna bağlı Milliyetçi -Ülkücü avukatları görevlendirdik. Ücret almadan hukuka aykırı şekilde işten atılanlar adına adli ve idari davalar başlatıldı” açıklamasını yaptı.

KARALAR: ONLAR BANKAMATİK MEMURUYDU

MHP’nin bu sözlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Onlar bankamatik memuruydu” yanıtını verdi.

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