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Zamlar Asgari Ücretlinin Belini Büktü!

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, son yapılan zamlarla ile birlikte 4 kişilik bir ailenin aylık doğalgaz ve elektrik faturasının 327 TL'yi geçtiğini açıkladı. Fahrettin Yokuş ‘’Asgari ücretli bir kişinin eline geçen maaşın % 19.5’i yalnızca elektrik ve doğalgaza gidiyor’’ ifadelerini kullandı. Yokuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu soru önergesinde de Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e, ‘’Bu zamlar, olağan akışın dışında değil midir?’’ şeklinde sorular yöneltti.

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Zamlar Asgari Ücretlinin Belini Büktü!

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, son yapılan zamlarla ile birlikte 4 kişilik bir ailenin aylık doğalgaz ve elektrik faturasının 327 TL'yi geçtiğini açıkladı. Fahrettin Yokuş ‘’Asgari ücretli bir kişinin eline geçen maaşın % 19.5’i yalnızca elektrik ve doğalgaza gidiyor’’ ifadelerini kullandı. Yokuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu soru önergesinde de Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e, ‘’Bu zamlar, olağan akışın dışında değil midir?’’ şeklinde sorular yöneltti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:18
Zamlar Asgari Ücretlinin Belini Büktü!

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, son yapılan zamlarla ile birlikte 4 kişilik bir ailenin aylık doğalgaz ve elektrik faturasının 327 TL'yi geçtiğini açıkladı. Fahrettin Yokuş ‘’Asgari ücretli bir kişinin eline geçen maaşın % 19.5’i yalnızca elektrik ve doğalgaza gidiyor’’ ifadelerini kullandı. Yokuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu soru önergesinde de Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e, ‘’Bu zamlar, olağan akışın dışında değil midir?’’ şeklinde sorular yöneltti.

İyi Parti'li Fahrettin Yokuş, soru önergesinde, “Döviz kurları önceki aylara göre daha düşük olduğu halde elektrik ve doğalgaza zamlar devam etmekte. Dolara bağlı enerji politikalarının olumsuz etkisi vatandaşın cebini yakmaktadır. Son bir yılda konutlarda elektriğe yüzde 45, doğalgaza yüzde 35 zam yapılmıştır'' dedi ve şunları ekledi;

‘'Dört kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 230 kwh'tir ve aylık elektrik gideri son zamlarla beraber 137 lira 36 kuruş olmuştur. Doğalgaz tüketimi ise 125 m3'tür ve 4 kişilik ailenin aylık doğalgaz gideri 190 TL'ye çıkmıştır. Böylelikle 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik ve doğalgaz giderinin toplamı ise 327 lira 36 kuruştur. Bir asgari ücretlinin eline geçen maaşın % 19.5'i yalnızca elektrik ve doğalgaza gitmektedir. Vatandaş bu kış temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaktır?'' sorusunu sordu.

ENERJİ BAKANI NE CEVAP VERECEK?

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in cevaplaması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan soru önergesine Bakanın ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu. Bazı soru önergeleri bakanlar tarafından ilgili kuruşların yetkili isimlerine paslanarak cevaplanması sağlanıyor. Bazı soru önergeleri ise cevapsız kalıyor.

Yaklaşık olarak 4 kişilik bir ailenin %20 oranında elektrik doğalgaz gideri bu kadar yükselmişken, gıda, giyim, kira, eğitim gibi gider kalemleri de eklendiğinde asgari ücretli ailenin ay sonunu çıkarması neredeyse imkansız gibi görünüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 08.10.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
zamlar asgari ücretlinin belini büktü
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