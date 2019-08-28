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Zabıt Katibi Alımında Torpil! Vekil Yanlışlıkla Paylaştı!

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, kendisinden zabıt katipliği alımı amacıyla yapılacak mülakat için torpil isteyen kişinin mesajını yanlışlıkla Whatsapp durumundan paylaştı. Daha sonra durumu fark eden milletvekili Canbey, hemen paylaşımını sildi.

Zabıt Katibi Alımında Torpil! Vekil Yanlışlıkla Paylaştı!

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, kendisinden zabıt katipliği alımı amacıyla yapılacak mülakat için torpil isteyen kişinin mesajını yanlışlıkla Whatsapp durumundan paylaştı. Daha sonra durumu fark eden milletvekili Canbey, hemen paylaşımını sildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:06
Zabıt Katibi Alımında Torpil! Vekil Yanlışlıkla Paylaştı!

AK Parti Balıkesir Milletvekili, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, Dışişleri Komisyonu Üyesi, TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Konular Komisyonu Üyesi Mustafa Canbey, kendisinden torpil isteyen kişinin mesajını paylaşmasıyla tartışma yarattı.

Gaziantep GAP Gazetesi'nde yer alan habere göre, daha önce Basın İlan Kurumu’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan AK Partili vekil Mustafa Canbey, kendisinden Gönen Adliyesi ve Marmara Adası Zabıt Katipliği alımı için 9 Eylül tarihinde yapılacak mülakat sınavında yardımcı olmasını isteyen Burcu isimli bir kadının mesajını yanlışlıkla Whatsapp durumundan paylaştı.

Kendisine “Mustafa Amca” diye hitap eden ve yardımcı olması için TC kimlik numarasını da veren Burcu adlı kadının mesajını olduğu gibi yayınlayan ve telefon rehberine ekli yüzlerce kişinin fark ettiği durumu kendisini arayanlar sayesinde öğrenen Milletvekili Canbey, dakikalar sonra söz konusu paylaşımını sildi.

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zabıt katibi alımında torpil vekil yanlışlıkla paylaştı
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