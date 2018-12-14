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Yüzbinlerce Türk'ü Kamplarda Topladılar

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün soydaşlarımızın Türkiye'de barınma hakkı vardır. Sığınmacı soydaşlarımıza, temel insan hakları ve can güvenliğini çok gören siyasi iktidarlarla her platformda mücadele edeceğiz." dedi.

Yüzbinlerce Türk'ü Kamplarda Topladılar

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün soydaşlarımızın Türkiye'de barınma hakkı vardır. Sığınmacı soydaşlarımıza, temel insan hakları ve can güvenliğini çok gören siyasi iktidarlarla her platformda mücadele edeceğiz." dedi.

14 Aralık 2018 Cuma 15:45
Yüzbinlerce Türk'ü Kamplarda Topladılar

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün soydaşlarımızın Türkiye'de barınma hakkı vardır. Sığınmacı soydaşlarımıza, temel insan hakları ve can güvenliğini çok gören siyasi iktidarlarla her platformda mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Yokuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirdiği basın toplantısında, 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu anımsatarak, insan hakları ihlali yapan ülkelerin başında Çin'in geldiğini, Çin Hükümetinin Doğu Türkistan'da yüz binlerce Türk'ü eğitim kamplarında toplayarak asimilasyona tabi tuttuğunu söyledi.

"EĞİTİM KAMPLARINDA HER GÜN ONLARCA ŞEHİT"



Eğitim kamplarında her gün onlarca Türk ve Müslüman'ın şehit olduğunu, kamplara Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin, İnsan Hakları Örgütü temsilcilerinin ve medya mensuplarının girmesinin yasaklandığını ifade eden Yokuş, Doğu Türkistan'da yaşayan Türklerin eğitim kamplarında toplanması ile birlikte on binlerce Kazak, Uygur ve Kırgız Türkü'nün de sığındıkları Kazakistan'da zorluklar içinde yaşam savaşı verdiğini anlattı. 

Türkiye'nin, Çin'in asimilasyon politikalarına sessiz kaldığını öne süren Yokuş, bu durumun yanlış olduğunu ve insan haklarına uygun olmadığını iddia etti. 

Van'da BM Mülteci Yüksek Komiserliğinde gözetim altında tutulan İranlı Rahim Cevatbeyli'nin de İran'da rejim muhalifi olarak bilindiğini ve herhangi bir suç işlemediğini ileri süren Yokuş, "Yani, sırf İran'a şirin görünmek için uluslararası hukuk çiğnenmek isteniyor. Cevatbeyli'ye derhal özgürlüğü geri verilmelidir. " ifadelerini kullandı. 

Suriyeli göçmelerin, Türkiye'ye transit olarak girip çıktığını ve onlara her türlü hakların verildiğine dikkati çeken Yokuş, şunları kaydetti: 

"İran'dan ve Doğu Türkistan'dan gelen soydaşlarımıza mevcut hükümetin yapmış olduğu insanlık dışı ayrımcılık, gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün soydaşlarımızın Türkiye'de barınma hakkı vardır. Sığınmacı soydaşlarımıza, temel insan hakları ve can güvenliğini çok gören siyasi iktidarlarla her platformda mücadele edeceğimizi buradan bir kere daha ifade ediyorum. Irak, Suriye, İran ve Doğu Türkistan başta olmak üzere nerede bir Türk varsa ve haksızlığa uğruyorsa bunların takipçisi olacağımızı, İYİ Parti olarak sonuna kadar her platformda haklarını arayacağımızı duyuruyoruz." 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
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Xxx 3 gün önce

Allah herseyin en iyisini bilir nasil turkler turkiye de suriyede kurtleri asimile yok etmeye calisiyorsa cinlilerde turkleri yok etmeye calisir siz mazlumun ahini alirsanizAllahta baska biryerde mazlumun intikamini birsekilde alir

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