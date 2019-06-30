"Yüzbinlerce Öğretmen Açığı var, Okullar Kapanıyor!"

Türkiye’de yüzbinlerce öğretmen atama beklerken okulların kapatılmasının Türk eğitim sisteminin geleceğe dair umutlarını törpülediğine vurgu yapan Dr. Şevkin, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlandırılması istemiyle meclise soru önergesi sunan Dr. Şevkin, Türkiye’de sürekli değişen eğitim sisteminin özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için büyük bir sorun arzettiğini, çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirdiğini söyledi.



AİLELER DE MUZDARİP!

Dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde eğitim sistemlerinin kısa süre içerisinde bir çok değişikliğe uğradığının görülmediğine işaret eden Dr. Şevkin, “Ülkemizde sık sık değişen eğitim müfredatından aileler de muzdariptir. Özellikle taşımalı eğitim modeli, mahalle statüsüne dönüştürülen köylerdeki okulların birer birer kapanmasına neden olmuştur. Bu durum Türk eğitim sisteminin geleceğe dair umutlarını törpülemektedir” diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in Bakan Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle TBMM’ye ilettiği 12 maddelik sorular şöyle:

Türkiye genelinde son 17 yılda mahalle statüsüne dönüşen köylerimizde kapanan okul sayısı kaçtır?

Adana’da son 17 yılda mahalle statüsüne dönüşen köylerimizde kapanan okul sayısı kaçtır?

Türkiye genelinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim sistemi içerisinde yer alan öğrenci sayısı kaçtır?

Adana’da 2018-2019 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim sistemi içerisinde yer alan öğrenci sayısı kaçtır?

Türkiye genelinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim sistemine dahil edilecek öğrenci sayısı kaçtır?

Adana’da 2019-2020 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim sistemine dahil edilecek öğrenci sayısı kaçtır?

Taşımalı eğitim sistemine neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Yüz binlerce öğretmen atama beklerken ve öğretmen açığı varken taşımalı eğitim sistemine başvurularak köy okullarının kapatılmasındaki amaç nedir?

Taşımalı eğitime başvurmak zorunda kalan öğrencilerin sosyal, ekonomik ve beslenme ihtiyaçları nasıl ve nereden karşılanmaktadır?

Kırsal kesimlerde yaşayan çocukların özellikle kış aylarında sorunlarının katlandığı bilinen bir gerçektir. Yaz saati uygulamasından vazgeçilmesi nedeniyle özellikle taşımalı eğitim sistemi içerisinde yer alan çocuklarımızın karanlıkta yollara düşmemesi için nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz? Velilerimizin bu konudaki endişelerini giderecek misiniz?

Taşımalı eğitimde yol güzergahları, sorunlu yollar, taşıma saatleri, servis firmaları ve yemek firmaları denetlenmekte midir? Denetleniyorsa nasıl bir yöntem uygulanmaktadır?

Taşımalı eğitimin kısa, orta ve uzun vadede hiçbir soruna çözüm üretmeyeceği gibi sorunları daha çok katlayacağı göz önüne alınarak kapatılan okulların yeniden açılması sağlanacak mıdır?

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