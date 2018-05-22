Yusuf Halaçoğlu Adaylık Tartışmalarına Son Noktayı Koydu

İYİ Parti'nin kurucu isimleri arasında olan ve partiye katılmak için MHP'den istifa eden Yusuf Halaçoğlu, Milletvekili adayları listesine girmemişti. Konu ile ilgili Halaçoğlu bir son dakika açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi açıklama yapan Halaçoğlu şu ifadeleri kullandı:

İYİ PARTİ listesinde adamın bulunmayışını çeşitli şekillerde yorumlayanlara: İYİ PARTİ'yi kurmamız üzerine eşimin görevlendirilmesi yenilenmeyerek İstanbulda'ki görevine dönmek zorunda kaldı.Her hafta 4 gün İstanbula gitti. Buna bağlı olarak henüz Anaokuluna giden iki yavrumuza )benim bakmam gerekti.O küçük yavrular annesini, anneleri de çocuklarını 1 yıl boyunca haftada 4 gün görmediler. Bunu kamuoyuyla paylaşmadım.

Ancak önümüzdeki öğretim yılında ilkokula başlayacakları için İzmir'e yerleşmeye karar verdik.Bu sebeple de seçimde İzmir veya Ankara'dan Aday gösterilmeyi istedim. Ancak aday belirlemeleri sırasında buraların dolu olduğu için Kayseri 1. Sırayı teklif etti.Kayseri'nin benim için uygun olmadığını belirttim ve söylediğim iki ilde değerlendirmesini istedim.

Sonuçta büyük mücadele vermiş, başka hiçbir beklentisi olmayan biri olarak aile düzenimizi sağlamaya çalışıyordum. Kayseri'yi istemeyince listede yer almadım. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Sosyal medyada bu durumu çarpıtarak verenler iyice anlasın ki,benim milletvekili olmam önemli değil.

Biz makam için yola çıkmadık.Hedefimiz Türkiye'yi yeniden parlamenter demokratik hukuk devleti olarak inşa etmek ve tek adam yönetiminden kurtarmak. Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım. Saygılarımla

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