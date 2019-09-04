"Yurt dışında 2 bin 818 öğrenci eğitim görüyor"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yurtdışında öğrenim gören resmi burslu öğrenci sayısı kaçtır? Yurtdışında kaç öğrenci staj ve doktora yapmak için bulunmaktadır? Yurtdışında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi alan kaç öğrenci vardır? 2016 ve 2017 eğitim öğretim yıllarında yurtdışında resmi burs alan öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilere verilen burs miktarı ne kadardır?” şeklindeki sorularını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltti. Önergeye yanıt Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi.

CHP’li Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlığımızca yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora ile Yüksek Lisans ve Doktora) öğrenim görmek üzere yurt dışına resmî burslu statüde öğrenci gönderilmektedir.

1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören resmi burslu toplam öğrenci sayısı 3.950'dir. Bu öğrencilerin dağılımı; yurt içi öğrenci sayısı (yurt içi dil eğitimi 708+henüz öğrenime başlamayan 424) 1.132, yurt dışı öğrenci sayısı (yurt dışı dil 334+yüksek lisans 1.011+doktora 1.460+post doktora 13) 2.818'dir” yanıtını verdi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA