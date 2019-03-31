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Yüksek Seçim Kurulu Yasağı Saat Kaçta Kaldıracak?

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri resmen sona erdi. Vatandaşlar oy kullanma işlemlerini tamamladı. Artık sandık görevlileri nihai sonuçları almamızı sağlayacak olan sayım işlemlerini yapacaklar.

Yüksek Seçim Kurulu Yasağı Saat Kaçta Kaldıracak?

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri resmen sona erdi. Vatandaşlar oy kullanma işlemlerini tamamladı. Artık sandık görevlileri nihai sonuçları almamızı sağlayacak olan sayım işlemlerini yapacaklar.

31 Mart 2019 Pazar 17:04
Yüksek Seçim Kurulu Yasağı Saat Kaçta Kaldıracak?

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri resmen sona erdi. Vatandaşlar oy kullanma işlemlerini tamamladı. Artık sandık görevlileri nihai sonuçları almamızı sağlayacak olan sayım işlemlerini yapacaklar.

31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemleri resmen sona ermiş oldu. Sandık görevlileri sayım işlemlerine başladılar. Saatler içerisinde sonuçları öğrenmiş olacağız.

İstanbul, Ankara İzmir ve tüm Türkiye şu anda heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Biz de buradan sizlere anlık ve grafikli olarak sonuçları ileteceğiz.

Peki sonuçlar kaçta açıklanacak? Yüksek Seçim Kurulu yasağı saat kaçta kaldıracak? Seçim yasağı saat kaçta sona erecek. Tüm vatandaşlar bunu merak ediyor.

Önceki seçimlerde yaklaşık 19:00 civarı yasaklar kaldırılmıştı. Şimdi merakla yasakların kalkmasını bekliyoruz. Bizi takip edin. Anlık sonuçlarla karşınızda olacağız.

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