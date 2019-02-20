Yüceer, “Türkiye’de hergün 8 bin 500 kişi işsiz kalıyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na işsizlikle ilgili araştırma önergesi veren CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Ocak 2019 itibariyle Türkiye’deki işsiz sayısı 3 milyon 775 bin’e ulaşmıştır. Yalnızca Ocak ayında her gün ortalama 8 bin 500 kişi işsiz kaldığı ülkemizde İşsizliğin yarattığı tahribatın giderek büyüdüğünü söylemek mümkündür” ifadelerini kullandı.

İŞSİZLER ORDUSUNA SON 12 AYDA 1 MİLYON 318 BİN KİŞİ DAHA EKLENDİ

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, artan işsizlik rakamları ile ilgili meclise bir araştırma önergesi verdi. İşkur’un son yayımladığı işsizlik rakamlarını paylaşan Yüceer, “Görüldüğü üzere işsizlik kronik bir hal almış, Ocak 2019 itibariyle Türkiye’deki işsiz sayısı 3 milyon 775 bine ulaşmıştır. Ocak 2018’de 2 milyon 457 bin olan işsizler ordusuna son 12 ayda 1 milyon 318 bin kişi daha eklenmiştir. Oransal olarak işsizlik son bir yıl içinde yüzde 54 artmıştır” dedi.

HER GÜN ORTALAMA 8 BİN 500 KİŞİ İŞSİZ KALIYOR

Türkiye’de işsizliğin acil çözüm bekleyen sorunlar arasında yer aldığını aktaran Yüceer, “Özellikle 2019 yılının ilk aylarında işsizlik rakamlarında bir patlama olduğu gözlenmektedir. Yalnızca Ocak ayında her gün ortalama 8 bin 500 kişi işsiz kaldığı ülkemizde İşsizliğin yarattığı tahribatın giderek büyüdüğünü söylemek mümkündür. İşsizlik rakamlarının bu denli hızlı yükseldiği bir ülkede toplumsal dengenin sarsılması ve huzursuzluğun artması kaçınılmazdır. Hemen her hanede en az bir işsizin bulunduğu Türkiye’de İşsizlik en acil çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir. Bu nedenlerle işsizlik sorunu ve buna ilişkin alınacak önlemlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98, İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” dedi.

Gerekçe:

İktidarın son yıllarda uyguladığı yanlış ekonomi politikaları sonucunda işsizlik ülkemizin en can yakıcı sorunu haline gelmiştir. Özellikle son bir yıl içinde dış politikada yapılan yanlış hamlelerin ekonominin kötü yönetimiyle birleşmesi nedeniyle işsizlik büyük bir ivme kazanmış, uygulanan yanlış stratejiler sonucunda son bir yıl içinde işsiz sayısı yüzde 54 artarak 3 milyon 775 bin’e ulaşmıştır.

Bu işsiz sayısı buzdağının yalnızca görünen kısmını oluşturmaktadır. İş bulma ümidini kaybeden işsizleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanların da değerlendirmeye katıldığı geniş tanımlı işsizlik rakamları problemin çok daha ciddi boyutta olduğunu ortaya koymaktadır. DİSK-Ar’ın 2019 yılı Ocak başında yayımladığı ve 2018 verilerini değerlendirdiği araştırmasına göre geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyondur.

Bir ekonominin gücünün yarattığı ve sürdürdüğü istihdam ile ölçülebileceği dikkate alındığında bu işsizlik rakamlarının ağır bir krizi işaret ettiği rahatlıkla söylenebilir. Bir yandan işsiz sayısı artarken diğer taraftan gıda enflasyonun aşırı yükseldiği bir dönemde bu ekonomik krizin sosyal bir krize yol açması kaçınılmaz görünmektedir.

Uzmanlar tarafından 2019 yılı başındaki sanayi sektöründeki küçülmenin de işsizlik sorununu daha kötü etkileyeceği değerlendirmeleri yapılmaktadır. Her dört gençten, her üç kadından birinin işsiz olduğu ülkemizde sanayideki küçülmenin bu kesimler üzerinde ve kentsel alandaki işsizliği daha da yükseltmesi kaçınılmazdır.

İşsiz sayısının bu kadar yükseldiği ve işsizlik tırmanış eğiliminin bu denli arttığı ülkemizde mevcut bakış açısıyla bu yükün altından kalkılması ve halihazırda uygulanan geçici çözümlerle işsizliğin yarattığı tahribatın önlenmesi mümkün görünmemektedir. Ekonominin yapısal sorunlarına dönük önlemler alınmadığı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanmadığı sürece işsizlik sorununun da çözülmesi olanaksızdır.

Yukarıda anılan nedenlerle işsizliğe ilişkin sorunların ve alınacak önlemlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz.

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