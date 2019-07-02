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YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre, Kırşehir, Tekirdağ ve Bayburt'un çıkaracağı vekil sayıları artarken, İstanbul'un 2, Mersin'in ise vekil sayısı 1 azaldı.

YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre, Kırşehir, Tekirdağ ve Bayburt'un çıkaracağı vekil sayıları artarken, İstanbul'un 2, Mersin'in ise vekil sayısı 1 azaldı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:51
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, YSK 31 aralık 2018 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti.

YSK'nın kararına göre, İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı vekil sayısı 13'ten 12'ye düştü.

Kırşehir, Tekirdağ ve Bayburt'un ise vekil sayısında artış yaşandı. Bayburt'un vekil sayısı 1'den 2'ye, Tekirdağ'ın vekil sayısı 7'den 8'e, Kırşehir’in vekil sayısı ise 2'den 3'e çıktı.

İSTANBUL'UN VEKİL SAYISI 96 

Son karar sonrası İstanbul'un vekil sayısı 96, Ankara'nın vekil sayısı 36, İzmir vekil sayısı 28, Bursa'nın vekil sayısı ise 20 olarak belirlendi.

YSK, çıkaracağı vekil sayısı 18'in üzerinde olan İstanbul’un 3, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ise 2 secim çevresi olarak devam etmesini kararlaştırdı.

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ysk illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
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