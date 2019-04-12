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YSK Honaz'da Seçimi Yenileme Kararı Aldı!

31 Mart 2019 Yerel seçimi yapılan seçimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdiği açıklandı.

YSK Honaz'da Seçimi Yenileme Kararı Aldı!

31 Mart 2019 Yerel seçimi yapılan seçimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdiği açıklandı.

12 Nisan 2019 Cuma 12:47
YSK Honaz'da Seçimi Yenileme Kararı Aldı!

31 Mart 2019 Yerel seçimi yapılan seçimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdiği açıklandı.YSK, CHP'nin 8 oyla kazandığı Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi.AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2 Haziran da Denizli- Honaz için seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı. Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.

​Honaz'daki seçimleri CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389 oyla kazanmış, AK Parti adayı Turgut Devecioğlu ise oyların 9 bin 381'ini almıştı.

Honaz ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.04.2019 21:14
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