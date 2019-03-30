ysk dan seçmene son uyarı

Yüksek Seçim Kurulu, yarın yapılacak olan yerel seçimler öncesi bir bilgilendirmede daha bulundu. Kuruldan yapılan açıklamada oy kullanacak olan seçmenlerin dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyarılar yapıldı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Kurum'dan e-devlet'te e-posta adrese kayıtlı olan seçmenlere, "Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler" başlığıyla gönderilen e-postada, "önemli" ibaresiyle şu ifadelere yer verildi:

"Önemli : Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir."