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YSK Başkanı İstanbul Seçimi Oy Oranlarını Açıkladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54.21, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın ise yüzde 44.99 oranında oy aldığını açıkladı. Seçimlere katılım oranı yüzde 84.5 oldu.

YSK Başkanı İstanbul Seçimi Oy Oranlarını Açıkladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54.21, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın ise yüzde 44.99 oranında oy aldığını açıkladı. Seçimlere katılım oranı yüzde 84.5 oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:39
YSK Başkanı İstanbul Seçimi Oy Oranlarını Açıkladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu:

* Yenilenen İstanbul seçimi sonuçlandı. Rakamlar dün itibarıyla yüzde 100'ü sisteme işlendi.

* Kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963. Oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 063. Geçerli oy, 8 milyon 746 bin 464. Geçersiz oy, 178 bin 599. Katılım oranı ise yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir.

* Sisteme taranarak da bütün oylar girmiştir. Olağan itiraz sürecinde Salı günü saat 15.00’e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz hakkı olanların itiraz hakkı var. İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek perşembe günü saat 17.00’ye kadar karar bağlayacaktır. İl seçim kuruluna da cuma günü saat 17.00’ye kadar itiraz olacak. İl Seçim Kurulu'nun cevap verme süresi 2 gün. Onun kararından sonra da YSK’ya da 3 gün içinde itiraz hakkı var. Olağan itiraz süreci bu şekilde işleyecek itiraz olursa.

Güven'in açıklamasına göre adayların oy oranları ise şöyle:

- (Millet ittifakı adayı) Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 741 bin 868/ Yüzde 54.21

- (Cumhur İttifakı adayı) Binali Yıldırım: 3 milyon 935 bin 453/ Yüzde 44.99

- (Saadet Partisi adayı) Necdet Gökçınar: 47 bin 829/ Yüzde 0.55

- (Vatan Partisi adayı) Mustafa İlker Yücel: 14 bin 545/ Yüzde 0.17

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