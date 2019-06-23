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YSK Başkanı Güven'den açıklama: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek

YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Güven seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyleyerek, "İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.

YSK Başkanı Güven'den açıklama: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek

YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Güven seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyleyerek, "İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 21:04
YSK Başkanı Güven'den açıklama: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek

YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Güven seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyleyerek, "İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.

Güven'in açıklamasından satır başları şöyle:

- Sisteme girilen sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

- Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte internet sitemizde ıslak imzalı olarak vatandaşlarımıza sunulmaktadır.

- Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır.

- İtiraz süreci var. Daha önceki seçimlerde de bunu belirttim. İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir.

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