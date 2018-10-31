Yozgat'ın Eğitim Sorunları Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ali KEVEN, Yozgat’ın eğitim sorunları hakkında tespitlerini kamuoyuyla paylaştı. Öğretmen açığının büyüdüğüne dikkat çeken milletvekili Keven, gelen öğretmenin tayin olmak istediği bir Yozgat değil uzun yıllar hizmet vermek isteyeceği bir Yozgat oluşturmamız lazım diye ifade etti.

“Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden bilgi edinme kapsamında aldığımız bilgilere göre ilimizde 5025 kadrolu, 201 sözleşmeli, 465 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Yani toplam 5691 öğretmenimiz var. Örgün öğretimde toplam 74 bin öğrencimiz eğitim görürken, örgün öğretim yaşında olmasına karşın 6 bin öğrencimiz açık lisede kayıtlı. Açık lise öğrenci sayısı da çok yüksek bir sayı bunun ilimiz yetkililerince acilen irdelenmesi gerekiyor. Bu 6 bin öğrencimiz milli eğitim sistemimiz içinde eğitim-öğretim disiplininde yetişmelidir. Çünkü bu öğrencilerimiz kayıtsız, güvencesiz bir işte çalışırlarken başlarına bir iş gelebilir. Veya sokakta başlarına bir iş gelebilir. Bu durum acilen irdelenmelidir. Yozgat’ımızın eğitim alanında yaşadığı sorunları aşmasında bu kutsal mesleği icra eden öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. Öğretmenlerimizin her türlü ekonomik sıkıntılardan kurtarılarak özlük haklarının iyileştirilmesi gerekli. 3600 ek gösterge talepleri için kanun teklifi verdim. Biran önce bu mağduriyet giderilmeli. Ücretli öğretmenlik adı altında asgari ücretle çalıştırıldıkları bu düzene bir son verilmeli ve bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır”

Öğretmenlerin il dışına tayin olmak istediğine dikkat çeken Keven;

“Ayrıca verilen bilgilere göre 2015 yılında 148 öğretmen atanırken, 693 öğretmen il dışına tayin oldu. 2016 yılında 265 öğretmen atanırken, 480 öğretmen il dışına tayin oldu. 2017 yılında 24 öğretmen atanırken, 276 öğretmen il dışına tayin oldu. 2018 yılında 133 öğretmen atanırken, 568 öğretmen il dışına tayin oldu. Yani son 4 yılda Yozgat’a 570 öğretmen atanırken, 2017 öğretmen il dışına tayin oldu. Öğretmenlerimizi ilimizde tutamadığımız bir tablo var karşımızda. Yozgat eğitimde hak ettiği bir noktada değil maalesef. İlimize gelen öğretmen, doktor, sağlık görevlisi bu ilde uzun süre yaşamayı düşünebilmelidir. Bunun içinde ilimize gelen insanların sosyal, kültürel, sanatsal ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmemiz lazım. Yozgat’tan birçok şeyi alıp koparan bu siyasi anlayış ilimizi bir cazibe merkezi yapmak öte dursun yoğun göç veren iller arasına girmesine sebep olmuştur. Eğitim konusunun detaylı bir çalışma ile ele alınmasını yeni Valimiz ‘den ve ilgili bürokratlardan rica ediyorum. Yozgat’ı eğitimde başarılı iller seviyesine çıkarmak için üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder” diyor ulu önderimiz Atatürk. Kendisini sorumlu hisseden her kişinin bu sözü daima aklında tutması gerekli” diyerek açıklamasını bitirdi.

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