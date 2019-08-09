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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Yeğenini Özel Kalem Müdürü Yaptı

31 Mart seçimlerine Ak Parti'den aday olan ve Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse'nin, yeğenini özel kalem müdürü yaptığı ortaya çıktı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Yeğenini Özel Kalem Müdürü Yaptı

31 Mart seçimlerine Ak Parti'den aday olan ve Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse'nin, yeğenini özel kalem müdürü yaptığı ortaya çıktı.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:30
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Yeğenini Özel Kalem Müdürü Yaptı

31 Mart seçimlerine Ak Parti'den aday olan ve Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse'nin, yeğenini özel kalem müdürü yaptığı ortaya çıktı.

Ak Partili bir belediye başkanının daha yakınını torpille işe aldığı ortaya çıktı. 4 ay önce Belediye Başkanı seçilen AKP'li Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse yeğenini özel kalem müdürü yaptı.

31 Mart seçimlerine Ak Parti'den aday olan ve Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse, yeğenini özel kalem müdürü yaptığı ortaya çıktı.

Usta gazeteci İsmail Saymaz'ın da sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrasında yayılan iddia ile ilgili çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin yeğeni Muhammed Salih Zararsız sosyal medya hesabındaki iş bilgilerini Yozgat Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak değiştirdi.

Son Güncelleme: 09.08.2019 17:35
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yozgat belediye başkanı celal köse yeğenini özel kalem müdürü yaptı
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