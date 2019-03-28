Yozgat Belediye Başkan Adayları Tam Listesi!

Yozgat Merkez İlçesi
Abdulbaki Yıldız DSP
Abdullah Doğan DP
Abdullah Güngör BTP
Celal Köse AK Parti
Mehmet Erdemir MHP
Akdağmadeni İlçesi
Nazım Altun İyi Parti
Necmettin Demirel Saadet Partisi
Nezih Yalçın MHP
Önder Gürel AK Parti
Şaban Uçar BTP
Aydıncık İlçesi
Ahmet Koçak AK Parti
Emine Dogan BTP
Kemal Çam İyi Parti
Necmettin Kayhan Saadet Partisi
Selehattin Özdemir MHP
Boğazlıyan İlçesi
Ali Ayık CHP
Fatih Demir Saadet Partisi
Gökhan Coşar AK Parti
İbrahim Tamer MHP
Nurettin Öcalan BTP
Çandır İlçesi
Abdulvahap Yılmaz Saadet Partisi
M.Emin Murat MHP
Mustafa Ertan Örgün AK Parti
Necmi Sarıkaya BTP
Tayyar Erdoğan CHP
Çayıralan İlçesi
Ali Acar BTP
Hafize Tekbaş Saadet Partisi
Kıyasi Başgül MHP
Ömer Codar CHP
Yasin Şahiner AK Parti
Çekerek İlçesi
Duran Özkan İyi Parti
Emine Nisa Balcı BTP
Eyüp Çakır AK Parti
Mustafa Alan Saadet Partisi
Mustafa Bal MHP
Kadışehri İlçesi
Ayşegül Türkcan BTP
Burak Akıl İyi Parti
Davut Karadavut BBP
İrfan Akın AK Parti
Mustafa Doğru MHP
Saraykent İlçesi
Ahmet Köroğlu BBP
Ahmet Öçal AK Parti
Ali Yurt Saadet Partisi
Ayşe Ergişi BTP
İdris Ögel MHP
Sarıkaya İlçesi
Davut Dicle İyi Parti
Davut Dicle AK Parti
İrfan Taşkın Saadet Partisi
İsmail Hakkı Bektaş BTP
Ömer Açıkel MHP
Sorgun İlçesi
Aydın İlik BTP
Mustafa Erkut Ekinci MHP
Mustafa Özdemir AK Parti
Mustafa Salman Saadet Partisi
Nizamettin Bulut İyi Parti
Şefaatli İlçesi
Ahmet Demirel MHP
Duran Karaman Saadet Partisi
Gülten Güngör BTP
Mustafa Yücesoy İyi Parti
Zeki Bozkurt AK Parti
Yenifakılı İlçesi
Hayri Şahin BTP
İsmail Özmen Saadet Partisi
Soner Yalçın İyi Parti
Yalçın Karadavut AK Parti
Yerköy İlçesi
Abdullah Altındaş MHP
Ferhat Yılmaz İyi Parti
Mehmet Ağaoğlu AK Parti
Mustafa Kıyıcı BTP