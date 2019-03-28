Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yozgat Belediye Başkan Adayları Tam Listesi!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlerde Yozgat ve Yozgat'a bağlı ilçelerde hangi partiler aday çıkardı. Partilerin aday gösterdiği isimler kimler? İşte Yozgat için tam liste...

Yozgat Belediye Başkan Adayları Tam Listesi!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlerde Yozgat ve Yozgat'a bağlı ilçelerde hangi partiler aday çıkardı. Partilerin aday gösterdiği isimler kimler? İşte Yozgat için tam liste...

28 Mart 2019 Perşembe 15:24
Yozgat Belediye Başkan Adayları Tam Listesi!

Yozgat Merkez İlçesi

Abdulbaki Yıldız DSP

Abdullah Doğan DP

Abdullah Güngör BTP

Celal Köse AK Parti

Mehmet Erdemir MHP

Akdağmadeni İlçesi

Nazım Altun İyi Parti

Necmettin Demirel Saadet Partisi

Nezih Yalçın MHP

Önder Gürel AK Parti

Şaban Uçar BTP

Aydıncık İlçesi

Ahmet Koçak AK Parti

Emine Dogan BTP

Kemal Çam İyi Parti

Necmettin Kayhan Saadet Partisi

Selehattin Özdemir MHP

Boğazlıyan İlçesi

Ali Ayık CHP

Fatih Demir Saadet Partisi

Gökhan Coşar AK Parti

İbrahim Tamer MHP

Nurettin Öcalan BTP

Çandır İlçesi

Abdulvahap Yılmaz Saadet Partisi

M.Emin Murat MHP

Mustafa Ertan Örgün AK Parti

Necmi Sarıkaya BTP

Tayyar Erdoğan CHP

Çayıralan İlçesi

Ali Acar BTP

Hafize Tekbaş Saadet Partisi

Kıyasi Başgül MHP

Ömer Codar CHP

Yasin Şahiner AK Parti

Çekerek İlçesi

Duran Özkan İyi Parti

Emine Nisa Balcı BTP

Eyüp Çakır AK Parti

Mustafa Alan Saadet Partisi

Mustafa Bal MHP

Kadışehri İlçesi

Ayşegül Türkcan BTP

Burak Akıl İyi Parti

Davut Karadavut BBP

İrfan Akın AK Parti

Mustafa Doğru MHP

Saraykent İlçesi

Ahmet Köroğlu BBP

Ahmet Öçal AK Parti

Ali Yurt Saadet Partisi

Ayşe Ergişi BTP

İdris Ögel MHP

Sarıkaya İlçesi

Davut Dicle İyi Parti

Davut Dicle AK Parti

İrfan Taşkın Saadet Partisi

İsmail Hakkı Bektaş BTP

Ömer Açıkel MHP

Sorgun İlçesi

Aydın İlik BTP

Mustafa Erkut Ekinci MHP

Mustafa Özdemir AK Parti

Mustafa Salman Saadet Partisi

Nizamettin Bulut İyi Parti

Şefaatli İlçesi

Ahmet Demirel MHP

Duran Karaman Saadet Partisi

Gülten Güngör BTP

Mustafa Yücesoy İyi Parti

Zeki Bozkurt AK Parti

Yenifakılı İlçesi

Hayri Şahin BTP

İsmail Özmen Saadet Partisi

Soner Yalçın İyi Parti

Yalçın Karadavut AK Parti

Yerköy İlçesi

Abdullah Altındaş MHP

Ferhat Yılmaz İyi Parti

Mehmet Ağaoğlu AK Parti

Mustafa Kıyıcı BTP

Son Güncelleme: 28.03.2019 15:44
Anahtar Kelimeler:
yozgat belediye başkan adayları tam listesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Milyon 156 Bin Genç İlk Kez Oy Kullanacak! Detaylar Haberimizde!
1 Milyon 156 Bin Genç İlk Kez Oy Kullanacak! Detaylar Haberimizde!
Kıran Kırana! Son Sandığa Kadar Yarışın Süreceği 8 İl!
Kıran Kırana! Son Sandığa Kadar Yarışın Süreceği 8 İl!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'dan (EYT) 31 Mart yerel seçim manifestosu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'dan (EYT) 31 Mart yerel seçim manifestosu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim