Yozgat Belediye Başkan Adayları Tam Listesi!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlerde Yozgat ve Yozgat'a bağlı ilçelerde hangi partiler aday çıkardı. Partilerin aday gösterdiği isimler kimler? İşte Yozgat için tam liste...