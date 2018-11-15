"YÖK'ten Denklik Alamayan 30 Bin Genç İşsiz ve Çaresiz"

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) diplomalarına denklik alamayan 30 bin gencin işsiz ve çaresiz olduğunu ifade etti.

Doktor, mühendis, mimar ve avukat gibi birçok meslek grubundan yurt dışında eğitim gören, eğitimlerini yurt dışında tamamlayan gençlerin, YÖK'ten denklik alamadıkları için işsiz kaldığını belirten Başarır, "30 bin genç çaresiz durumda. Çok üzücüdür, 2 genç kardeşimiz intihar etti." ifadelerini kullandı.



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, YÖK'ün yurt dışına gönderdiği öğrencilerin denklik alabildiğini ancak yurt dışında kendi imkanlarıyla üniversite okuyup, eğitimlerini tamamlayayıp ülkesine dönenlerin denklik alamadıklarını dile getirdi.

"YASA DEĞİŞİYOR DENKLİK VERMİYORLAR"



Bu öğrencilerin birçoğunun yurt dışına çıkmadan önce YÖK'ten denklik yazılarını aldıklarına vurgu yapan Başarır, "Bu arkadaşlarımız, 4 yıl okuyup ülkelerine döndükten sonra ne üzücüdür ki yasa değişiyor ve denklik vermiyorlar. Maç oynanırken kural ve yöntem değişiyor. Bu arkadaşlarımız, 1997 yılında imzaladığımız, taraf olduğumuz Lizbon Sözleşmesi'nin 6. maddesinin uygulanmasını istiyorlar." değerlendirmesinİ yaptı.

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