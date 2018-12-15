Yılmaz Özdil'den Skandal İfade: Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu

Halk TV'de duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası isimli programa katılan gazeteci-yazar Yılmaz Özdil programda ilginç ifadeler kullandı. "Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" şeklinde ifadeler kullandı.

Halk Arenası’na katılan Yılmaz Özdil, yaşam tarzları üzerindeki bu baskıları eleştirdi. Erdoğan’ın ve AKP iktidarının kendi dünya görüşlerine uymayan vatandaşları anlayamadığını belirten Özdil, “Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu” ifadelerini kullandı.

İşte Özdil’in o konuşması:

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