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Yılmaz Özdil'den Skandal İfade: Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu

Halk TV'de duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası isimli programa katılan gazeteci-yazar Yılmaz Özdil programda ilginç ifadeler kullandı. "Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" şeklinde ifadeler kullandı.

Yılmaz Özdil'den Skandal İfade: Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu

Halk TV'de duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası isimli programa katılan gazeteci-yazar Yılmaz Özdil programda ilginç ifadeler kullandı. "Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" şeklinde ifadeler kullandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:22
Yılmaz Özdil'den Skandal İfade: Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu

Halk TV'de duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası isimli programa katılan gazeteci-yazar Yılmaz Özdil programda ilginç ifadeler kullandı. "Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" şeklinde ifadeler kullandı.

Halk Arenası’na katılan Yılmaz Özdil, yaşam tarzları üzerindeki bu baskıları eleştirdi. Erdoğan’ın ve AKP iktidarının kendi dünya görüşlerine uymayan vatandaşları anlayamadığını belirten Özdil, “Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu” ifadelerini kullandı.

İşte Özdil’in o konuşması:

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.12.2018 19:11
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yılmaz özdil den skandal ifade tayyip erdoğan tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi türkiye olurdu
Yorumlar
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Mehmet 2 gün önce

Uğur dündar duayen bir gazeteci değil ki, vatan haini

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Kbr 2 gün önce

yılmaz özdil senden nefret ediyorum. Akpli degilim. Ama senden igreniyorum. Sadece harama karşıyım. Kendin ne halt ediyosan et. Haramla millete akıl verilmez

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q 2 gün önce

yahudi ve hiristayanlarin inanclarina saygi duyarsiniz haksiz yere kan doktukleri halde. kimseye zarari olmayan masumlari gozeten adaletli olan musluman inancina saygi duymazsin bu mu demokrasi çagdaslık

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Admin haber paylaşma ilan paylaş uzman erbaş alımı yapılacak yayinlamadin bekcilikle ilgili bilgi var boş haberleri bırak lutfen 2 gün önce

Burak

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Sen olsaydın başta 2 gün önce

Türkçe ezanlar okunur du imam hatipler kapanırdı dimi çakal özdil

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mehmet ooo 2 gün önce

böyle mallar çıkıp böyle konuşuyor ya helal olsun

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mehmet ooo 2 gün önce

böyle mallar çıkıp böyle konuşuyor ya helal olsun

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Adam 2 gün önce

Ne Alakası var

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