Yılmaz Özdil'den Skandal İfade: Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu

Halk TV'de duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası isimli programa katılan gazeteci-yazar Yılmaz Özdil programda ilginç ifadeler kullandı. "Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" şeklinde ifadeler kullandı.
Halk Arenası’na katılan Yılmaz Özdil, yaşam tarzları üzerindeki bu baskıları eleştirdi. Erdoğan’ın ve AKP iktidarının kendi dünya görüşlerine uymayan vatandaşları anlayamadığını belirten Özdil, “Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu” ifadelerini kullandı.
İşte Özdil’in o konuşması:
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Uğur dündar duayen bir gazeteci değil ki, vatan haini
yılmaz özdil senden nefret ediyorum. Akpli degilim. Ama senden igreniyorum. Sadece harama karşıyım. Kendin ne halt ediyosan et. Haramla millete akıl verilmez
yahudi ve hiristayanlarin inanclarina saygi duyarsiniz haksiz yere kan doktukleri halde. kimseye zarari olmayan masumlari gozeten adaletli olan musluman inancina saygi duymazsin bu mu demokrasi çagdaslık
Burak
Türkçe ezanlar okunur du imam hatipler kapanırdı dimi çakal özdil
böyle mallar çıkıp böyle konuşuyor ya helal olsun
böyle mallar çıkıp böyle konuşuyor ya helal olsun
Ne Alakası var