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Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da

Cumhur İttifakı'nın Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak tartışma programının 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'da yapılacağı, moderatörün ise gazeteci İsmail Küçükkaya olacağı açıklandı.

Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da

Cumhur İttifakı'nın Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak tartışma programının 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'da yapılacağı, moderatörün ise gazeteci İsmail Küçükkaya olacağı açıklandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:28
Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Ünal, "Canlı yayın tüm kanallarda ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleşecektir" dedi, yayının İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacağını duyurdu.

Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın 'eşit süre, eşit soru' ilkesine göre yapılacağını söyledi.

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