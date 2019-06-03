Yıldırım ve İmamoğlu hangi kanalda tartışacak ?

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'canlı yayında tartışma' teklifine yönelik, ''Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik" açıklamasını yapan Binali Yıldırım'ın programı TRT'de yapmak istediği iddia edildi.



AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım NTV'de yaptığı açıklamada, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'canlı yayında tartışma' teklifine yönelik, ''Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar'' açıklamasında bulunmuştu.

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada tartışma programı ile ilgili olarak yeni bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Yıldırım'ın programı TRT'de yapmak istediğini belirtti. Yarkadaş'ın tweet'i şöyle:

"Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın hangi kanalda tartışacağı da ayrı bir konu... Binali Yıldırım'ın çalışma arkadaşları tartışmanın TRT'de yapılmasını istiyor. Yıldırım'ın kurmayları, İmamoğlu'nun kurmaylarına "Tartışma TRT'de olsun" teklifini götürecek"

"Ben İstanbul'u konuşmak istiyorum"

Yüksek Seçim Kurulu'nun, (YSK) 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceği yönündeki kararının ardından Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, çıktığı programlarda bir süredir rakibi Binali Yıldırım ile canlı yayında tartışmak istediğini dile getiriyordu.

Yıldırım İmamoğlu'nun teklifine, "Tek bir şartım var, ben İstanbul'u konuşmak istiyorum" şeklinde yanıt vermişti. NTV'de yaptığı açıklamada da ''Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik" açıklamasını yapmıştı.

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