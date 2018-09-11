'Yerli Ürünlere Kalpli Türk Bayrağı Konulsun' Teklifi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ağır ekonomik koşullarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Trabzon Ahmet Kaya açıklamalarına şöyle başladı;

''Ülke olarak ağır ekonomik koşullarla karşı karşıyayız. Bu noktaya nasıl gelindiği gerçekçi biçimde araştırılmaz, doğru ve etkili kararlar alınmazsa, Cumhuriyet Tarihinin en büyük ve yıkıcı ekonomik krizine maruz kalacağımızdan endişe duyuyoruz. Saray yönetimi, yaptıkları hatalar nedeniyle ekonomimizin sıkıntıya düştüğünü kabul etmiyor. Hatta Amerika ile yaşanan papaz krizi bahanesine sığınarak yine mağduru oynamaya ve gerçekleri halktan gizlemeye çalışıyor. Amerika başta olmak üzere bazı küresel güç odaklarının Türkiye’ye yönelik operasyonlar yaptığı doğrudur.

Fakat bu operasyonların döviz kuru başta olmak üzere ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri, 17 yıllık Erdoğan yönetimlerinin sorumluluğunu ortadan kaldırır mı? Ekonomimizi bu kadar kırılgan, bu kadar zayıf, bu kadar iç ve dış müdahalelere açık, bu kadar dışa bağımlı, bu kadar sıcak paraya muhtaç hale kim getirmiştir? Ne acıdır ki; İçeride üretimi bitirilmiş, ürünü ve üreticisi sahipsiz bırakılmış, demokrasisi ve hukuk sistemi tarumar edilmiş, her şeyin tek adama bırakıldığı bir monarşik düzen, Dışarıda başkalarının küresel ve bölgesel senaryolarının parçası haline getirilen bir Türkiye tablosu ile karşı karşıyayız! Yılbaşından bu yana ulusal paramız dolar karşısında yüzde 40 civarında değer kaybetmiştir.

En temel gıda maddemiz un ve suya yüzde 80 civarında zam gelmiştir. İğneden ipliğe her şeyin fiyatı artmıştır. Önümüzde çok zorlu bir kış vardır, zira elektrik ve doğalgaz zamları otomatiğe bağlanmıştır. Vatandaşın gelirleri aynı kalırken, zamlar dayanılmaz hale gelmiştir. Nüfusumuz hızla artarken tarım arazilerimiz azalmıştır. Ülkemizde her 3 birim tarım alanından birinde buğday ekilirken bu oran yıldan yıla azalmış, Nohut ekim alanlarımız yarı yarıya küçülmüştür.''

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya şöyle devam etti;

Kapitalizmin merkez ülkeleri bile kendi yerli ve milli ürünlerini korumak için neredeyse dünyanın geri kalanına savaş açarken, ülkemizde yerli ve milli ürünlerin sahipsizliği, başta iktidar olmak üzere hepimizin sorgulaması gereken acı bir gerçekliktir.

Ne yazık ki bugün marketlerde ve perakende satış noktalarında, raflardaki ürünlerin yüzde 80’den fazlası yabancı ürünlerden oluşmaktadır.

Bu nedenle, marketler başta olmak üzere tüm satış noktalarında, yerli ve milli ürünleri öne çıkaran, görünür kılan uygulama ve düzenlemeler yapılmalı ve tüketicileri bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir. Yaptığımız araştırmalarda, yerli ürün satın almak isteyen insanlarımızın barkod kodlarının küçük yazılmış olması ve okunaklı olmaması nedeniyle, yanlışlıkla ithal ürünleri yerli ürün diye satın aldıklarını öğrendik.

Bu sorunun çözümü için; Yerli ve Milli ürünlerimizin kolaylıkla tanınmasını ve öne çıkmasını sağlayacak bir etiket düzenlemesinin yapılmasını ve Yerli ve Milli ürünlerimizin etiketlerine kalp şeklinde Türk bayraklarının koyulmasını öneriyoruz.

Böylece yerli ve milli ürünlerimiz tüketiciler tarafından kolayca görülecek, tanınacak ve bu ürünleri almaya teşvik edilmiş olacaktır.

Ayrıca; Marketlerin mahalli, yerli ve milli ürünlerden ciro primi, raf parası, dağıtım parası ya almamaları ya da çok cüzi bir miktar almaları sağlanmalıdır.

Depolamadaki sorunların çözümü konusunda yerli ve milli mallar için kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmelidir. Örneğin, yerli ve milli ürünler görünür ve daha kolay ulaşılabilir yerlerde sergilenerek ön plana çıkarılmalıdır. Ayrıca başta saray ve devlet kurumları olmak üzere kamuda, yerli ve milli ürünlerin kullanılması sağlanmalı ve tasarruf konusunda ciddi önlemler alınmalıdır.

Yukarıda sıraladığımız önerilerimizin yaşama geçirilmesi ve özellikle Yerli ve Milli ürünlerimizin etiketlerine kalp şeklinde Türk Bayraklarımızın koyulması, halkımızın yerli ve milli ürünlere yönelmesini özendirecek, toplumsal dayanışma duygumuzu en üst düzeye çıkaracak ve belki fiyat artışlarının da belirli bir düzeyde tutulmasını sağlayacaktır.

Unutmayalım ki krizden çıkmak için en etkili çare üretmektir, üreten ellere ve üretilen yerli ürünlere sahip çıkmaktır.