Yerli Otomobil, Meclis Gündeminde…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, ekonomik krizin her alanda etkisini gösterdiği bir süreçte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’la birlikte sivil toplum örgütlerinin üretim ve istihdama büyük katkı sunacak çağrılarının desteklenmesini istedi.

“YERLİ OTOMOBİL ÜRETİM ÜSSÜ ADANA OLSUN”

TBMM’de gündem dışı söz alan Dr. Müzeyyen Şevkin, örneğin yıllardan bu yana dillendirilen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen ‘Yerli Otomobil Üretim Üssü’nün Adana olması gerektiğini vurguladı. Dr. Şevkin, sanayi ve tarım geçmişi, enerji ve tabii kaynaklar, kalifiye personel, yedek parça üretimiyle öne çıkan, Ortadoğu’nun geçiş noktası olması özelliğiyle de dünyaya açılan önemli bir kapı olan Adana’nın bu işin üstesinden geleceğine inandığını kaydetti.

“RAYLI SİSTEM BAKANLIĞA DEVREDİLSİN, KOOPERATİFLEŞME DESTEKLENSİN”

CHP’li Dr. Şevkin, “Ayrıca Adanalılar olarak bizler, büyük külfet oluşturan, her gün binlerce liralık zarara uğrayan Hafif Raylı Sistem’in Bakanlığa devrini ardından 2. etabının tamamlanmasını, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından her alanda tasarruf tedbirleri uygulayan Adana Büyükşehir Belediyesi’nin elinin güçlendirilmesini, belediyemizin işsizliğin önünü alacak, kadın ve gençlerimizi üretime kazandıracak kooperatifleşme hamlesinin merkezi idare tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmesini diliyor ve bekliyoruz” dedi.

KAZIM ARSLAN VE 4 VATANDAŞI UNUTMADI

Konuşmasında aynı komisyonda görev yaptıkları, naif, çalışkan, beyefendi kimliğiyle örnek insan, Denizli Milletvekili Kazım Arslan ağabeyine de Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm camiaya başsağlığı dileyen Dr. Şevkin, Adana'dan Çanakkale'ye giden bir yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 4 hemşehrisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan 42 hemşehrisine de acil şifalar diledi.

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