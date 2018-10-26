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Yerel Seçimlerin Tarihi Kesinleşti! 2019 Yerel Seçimler Ne Zaman Yapılacak!

2019 yılında yapılacak olan yerel seçimler için siyasi partiler tüm hazırlıklarını büyük bir titizlikle devam ettirirken Yüksek Seçim Kurulu'da seçimin güvenli bir ortamda yapılabilmesi ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. 24 Haziran Erken seçimleri gibi yerel seçimlerinde erken bir tarihte yapılabileceği ihtimali uzun süre konuşulmuştu ancak tahmin edildiği gibi olmadı ve 2019 yerel seçimlerin zamanında yapılacağı resmi gazete'de yayımlanarak kesinleşti.

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Yerel Seçimlerin Tarihi Kesinleşti! 2019 Yerel Seçimler Ne Zaman Yapılacak!

2019 yılında yapılacak olan yerel seçimler için siyasi partiler tüm hazırlıklarını büyük bir titizlikle devam ettirirken Yüksek Seçim Kurulu'da seçimin güvenli bir ortamda yapılabilmesi ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. 24 Haziran Erken seçimleri gibi yerel seçimlerinde erken bir tarihte yapılabileceği ihtimali uzun süre konuşulmuştu ancak tahmin edildiği gibi olmadı ve 2019 yerel seçimlerin zamanında yapılacağı resmi gazete'de yayımlanarak kesinleşti.

26 Ekim 2018 Cuma 07:02
Yerel Seçimlerin Tarihi Kesinleşti! 2019 Yerel Seçimler Ne Zaman Yapılacak!

2019 yılında yapılacak olan yerel seçimler için siyasi partiler tüm hazırlıklarını büyük bir titizlikle devam ettirirken Yüksek Seçim Kurulu'da seçimin güvenli bir ortamda yapılabilmesi ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. 24 Haziran Erken seçimleri gibi yerel seçimlerinde erken bir tarihte yapılabileceği ihtimali uzun süre konuşulmuştu ancak tahmin edildiği gibi olmadı ve 2019 yerel seçimlerin zamanında yapılacağı resmi gazete'de yayımlanarak kesinleşti.

2019 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 1036 nolu kararına göre 2019 Mart Yerel Seçimler 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacaktır. Seçim aralığı olarak 1 Ocak 2019 tarihinde başlayacak ve 31 Mart 2019 Pazar günü oy verme işlemi ile birlikte süreç tamamlanacak. Halk arasında Yerel Seçimler olarak bilinen Mahalli İdareler Seçimi 5 yılda bir yapılır.  Oy verme saat Pazar günü saat 07:00'da başlayıp 17:00'da bitmesi bekleniyor ancak oy verme saatleri daha sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından özel olarak ilan edilir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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