Yerel Seçimler Ne Zaman Yapılacak? Ak Parti'den Açıklama!..

24 Haziranda seçim yapılması için Devlet Bahçeli'nin önerisi ile Tayyip Erdoğan tarafından erken seçim kararı alınmıştı. Son günlerde yerel seçimlerinde yapılması gereken tarihten önce yapılacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.

2018 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin erkene çekileceği yönündeki iddialara AK Parti'den yeni bir açıklamayla cevap verildi.

AK Parti Seçimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, yerel seçimlerin erkene alınmayacağını, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacağını söyleyerek "Her gittiğim yerde bana soruluyor 'yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye, hayır alınmayacak. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulanacağız" açıklaması yaptı.

AKP'li Ahmet Sorgun 24 Haziran Seçimlerini Değerlendirme ve 2019 Yerel Seçimlerine Hazırlık Toplantısında yaptığı konuşmada şunları aktardı ;

'Yaklaşık 1.5 ay önce yapılan 24 Haziran seçimlerini değerlendireceklerini belirterek, "Haziran seçimlerini herkes değerlendirdi ama burada 81 ilimizin seçim işleri başkanları var. 81 ilimizin SKM başkanları var. Olayın sıcaklığı geçti. Daha gerçekçi daha reel ve daha içeriden bir değerlendirme şansını elde etmiş olacağız. Bunun yanında 2019 31 Mart'ında yapacağımız altını çizerek söylüyorum her gittiğim yerde bana soruluyor mutlaka illerde sizlere de soruluyordur, 'yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye hayır. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulanacağız" açıklamalarını yaptı.

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