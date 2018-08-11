Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yerel Seçimler Ne Zaman Yapılacak? Ak Parti'den Açıklama!..

24 Haziranda seçim yapılması için Devlet Bahçeli'nin önerisi ile Tayyip Erdoğan tarafından erken seçim kararı alınmıştı. Son günlerde yerel seçimlerinde yapılması gereken tarihten önce yapılacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.

banner396

Yerel Seçimler Ne Zaman Yapılacak? Ak Parti'den Açıklama!..

24 Haziranda seçim yapılması için Devlet Bahçeli'nin önerisi ile Tayyip Erdoğan tarafından erken seçim kararı alınmıştı. Son günlerde yerel seçimlerinde yapılması gereken tarihten önce yapılacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:20
Yerel Seçimler Ne Zaman Yapılacak? Ak Parti'den Açıklama!..

24 Haziranda seçim yapılması için Devlet Bahçeli'nin önerisi ile Tayyip Erdoğan tarafından  erken seçim kararı alınmıştı. Son günlerde yerel seçimlerinde yapılması gereken tarihten önce yapılacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.

2018 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin erkene çekileceği yönündeki iddialara AK Parti'den yeni bir açıklamayla cevap verildi.

AK Parti Seçimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, yerel seçimlerin erkene alınmayacağını, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacağını söyleyerek "Her gittiğim yerde bana soruluyor 'yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye, hayır alınmayacak. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulanacağız" açıklaması yaptı.

AKP'li Ahmet Sorgun 24 Haziran Seçimlerini Değerlendirme ve 2019 Yerel Seçimlerine Hazırlık Toplantısında yaptığı konuşmada şunları aktardı ;

'Yaklaşık 1.5 ay önce yapılan 24 Haziran seçimlerini değerlendireceklerini belirterek, "Haziran seçimlerini herkes değerlendirdi ama burada 81 ilimizin seçim işleri başkanları var. 81 ilimizin SKM başkanları var. Olayın sıcaklığı geçti. Daha gerçekçi daha reel ve daha içeriden bir değerlendirme şansını elde etmiş olacağız. Bunun yanında 2019 31 Mart'ında yapacağımız altını çizerek söylüyorum her gittiğim yerde bana soruluyor mutlaka illerde sizlere de soruluyordur, 'yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye hayır. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulanacağız" açıklamalarını yaptı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Yerel Seçimler Ne Zaman Yapılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz'dan Aylar Önce FETÖ'yü Çözen Albayın Üzeri Çizildi
15 Temmuz'dan Aylar Önce FETÖ'yü Çözen Albayın Üzeri Çizildi
Erdoğan ABD'ye Resti Çekti : Yeni Dost ve Müttefikler Aramaya Başlayacağız!..
Erdoğan ABD'ye Resti Çekti : Yeni Dost ve Müttefikler Aramaya Başlayacağız!..
Bahçeli'den döviz talimatı
Bahçeli'den döviz talimatı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim