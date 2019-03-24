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Yerel seçimler için bahisler açıldı ! İşte oranlar...

Yerel seçimlere az bir süre kala yabancı bahis site şirketleri Ankara İstanbul ve İzmir'deki adaylar için bahis açtı.

Yerel seçimler için bahisler açıldı ! İşte oranlar...

Yerel seçimlere az bir süre kala yabancı bahis site şirketleri Ankara İstanbul ve İzmir'deki adaylar için bahis açtı.

24 Mart 2019 Pazar 20:15
Yerel seçimler için bahisler açıldı ! İşte oranlar...

Yerel seçimlere sayılı günler kala Türkiye’deki belediye başkanlığı seçimleri, yabancı bahis şirketlerinin radarına girdi. Yabancı kullanıcıların oynayabildiği sitelerde Ankara, İstanbul ve İzmir için bahisler açıldı.

Risk yöneticilerinin anketlere ve saha çalışmalarına bakarak yorumladığı oranlara göre en yüksek olasılık, Millet İttifakı'nın İzmir Adayı Tunç Soyer'in başkan seçilmesi.

Ankara'da ise seçimler başa baş gidiyor ve bahis şirketleri Mansur Yavaş ile Mehmet Özhaseki'nin şansını eşit görüyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; yabancı bahis şirketleri Ankara seçimleri için Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'a ve Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki'ye 1.85 oran verdi. İki adaya da aynı oran belirlendi, eşit şansları olduğu öngörüldü. Buna göre Yavaş'a veya Özhaseki'ye 100 TL yatıran bir kişi, adayının seçilmesi halinde 185 TL kazanacak.

İSTANBUL BİNALİ YILDIRIM

İstanbul seçimlerinde ise bahis şirketleri Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın seçilmesi olasılığını yüksek görüyor. Yıldırım'ın oranı 1.45 olurken, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun oranı ise 2.55. Yani Yıldırım'ı seçen bir bahisçi, Yıldırım'ın kazanması halinde 100 TL'ye 145 TL kazanıyor. İmamoğlu'nda ise aynı miktar için kazanç 255 TL olacak.

İzmir seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Tunç Soyer 1.25 oran ile favori gözüküyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Nihat Zeybekçi ise 3.75 oran ile sürpriz durumunda. Yabancı kullanıcıların Türkiye yerel seçimlerine bahis oynamaları halinde oranlar düşüp yükselebiliyor. Ancak şimdiye kadar herhangi bir adayın oranında değişiklik yaşanmadı.

Son Güncelleme: 24.03.2019 20:23
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yerel seçimler bahisler açıldı işte oranlar
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