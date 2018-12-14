Yerel Seçim Takvimi Belli Oldu! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Yerel Seçimler takvimi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan takvime göre seçim yasakları 21 Mart 2019 tarihinde başlayacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde uygulanacak seçim takvimini belirledi.
Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan seçim takvimine göre, siyasi partiler aday adaylarını 31 Ocak 2019 akşamına kadar seçim kurullarına iletecekler.
Seçimlerdeki bağımsızlar dahil kesin aday listeleri 3 Mart 2019 akşamı ilan edilecek.
Seçim propaganda ve yasakları 21 Mart 201 tarihinde başlayacak.
Propaganda yasağının 30 Mart 2019 saat 18:00'de, seçim yasaklarının ise oy verme günü saat 24:00'de sona ermesi öngörülüyor.
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