Yerel Seçim Takvimi Belli Oldu! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Yerel Seçimler takvimi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı.