Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yerel Seçim Takvimi Belli Oldu! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Yerel Seçimler takvimi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yerel Seçim Takvimi Belli Oldu! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Yerel Seçimler takvimi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Aralık 2018 Cuma 09:36
Yerel Seçim Takvimi Belli Oldu! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Yerel Seçimler takvimi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan takvime göre seçim yasakları 21 Mart 2019 tarihinde başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde uygulanacak seçim takvimini belirledi.

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan seçim takvimine göre, siyasi partiler aday adaylarını 31 Ocak 2019 akşamına kadar seçim kurullarına iletecekler.

Seçimlerdeki bağımsızlar dahil kesin aday listeleri 3 Mart 2019 akşamı ilan edilecek.

Seçim propaganda ve yasakları 21 Mart 201 tarihinde başlayacak.

Propaganda yasağının 30 Mart 2019 saat 18:00'de, seçim yasaklarının ise oy verme günü saat 24:00'de sona ermesi öngörülüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim takvimi belli oldu resmi gazete yayımlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PÖH Alımı ve Polislere 3600 Ek Gösterge TBMM'de!
PÖH Alımı ve Polislere 3600 Ek Gösterge TBMM'de!
Çalışma Bakanından EYT Açıklaması: EYT yanlış bir kavramdır
Çalışma Bakanından EYT Açıklaması: EYT yanlış bir kavramdır
Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanlığı’na Mı Aday?
Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanlığı’na Mı Aday?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim