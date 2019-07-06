Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz

Erbakan, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Bitlis İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde, partilerinin iktidarında milletin huzur ve mutluluğun temel şartlarına kavuşacağını belirtti.

82 milyonu ayırt etmeden çalışacaklarını dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu millet, bu memleketin evladı, belediyenin erzağı ve kömürüyle geçinmeyecek, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmayacak. Sosyal yardımlar, sadaka ve zekatla değil, alın teriyle ihtiyacını karşılayacak. Herkese refah sağlanacak. Bu ülkenin insanı birbirini sevecek ve kardeş olacak. Kutuplaştırma, ayrıştırma, suçlama, ötekileştirme ve fişleme olmayacak. A partili, B partili, Türk, Kürt, Alevi, Sünni 82 milyon kardeş olacak. Hürriyet ve insan hakları sağlanacak. Herkes fikrini ve inancını yaşamakta ve ifade etmekte özgür olacak. Toplumsal birlik, huzur ve barış temin edilecek".

Sadece güçlü olana değil, herkese adaletin sağlanacağını söyleyen Erbakan, hakkı üstün tutan adalet mekanizmasının tesis edileceğini, dünya ve ahiret saadetinin temel şartı olan ahlak ve maneviyat anlayışının hakim kılınacağını ifade etti.

Erbakan, ülkede ekilmeyen, biçilmeyen bir karış tarla, çalışmayan ve üretmeyen atölye, fabrika ve sanayi tesisi kalmasın diye yola çıktıklarını söyledi.

Ülkede diplomalı, diplomasız işsiz kalmayacağını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu millet, bu devlet bir kuruş borca muhtaç olmasın, bir kuruş borç faizi ödemesin, ülkenin iç ve dış borcunu ödeyip sıfırlamak için geliyoruz. 82 milyon vatan evladının aşı, işi olsun, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmasın diye geliyoruz. Ülkedeki fakir fukaraya yardım etmek için değil, fakirliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz. Tarihin en şerefli milleti olan bu millet sadaka, yardım paketi ve erzak alarak değil, alnının terine ekmek banarak mutlu olur. Dış politikada sadece güzel sözler söyleyen değil, İslam alemindeki yangınları fiilen söndürecek adımları atan bir Türkiye için geliyoruz. Hakkı üstün tutan tam bağımsız adalet mekanizmasıyla milletin maddi ve manevi sıkıntılarına derman olmak için geliyoruz. Gazamız mübarek olsun".

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde, Ayhan Uslu il başkanlığına seçildi.

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