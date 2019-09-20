Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100237
ALTIN
278.199
DOLAR
5.7344
STERLIN
7.1743
EURO
6.3129
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

Yeni yargı paketiyle ilgili flaş gelişme! Ak Parti MHP'ye Sundu...

AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu.Paket daha sonra CHP ve İYİ Parti'ye de sunulacak.

Yeni yargı paketiyle ilgili flaş gelişme! Ak Parti MHP'ye Sundu...

AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu.Paket daha sonra CHP ve İYİ Parti'ye de sunulacak.

20 Eylül 2019 Cuma 18:52
Yeni yargı paketiyle ilgili flaş gelişme! Ak Parti MHP'ye Sundu...

AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, muhalefete sunmak üzere ilk olarak MHP'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan ve Adalet Bakanlığı bürokratları, yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, MHP'ye götürdü. Taslak metini MHP'den Grup Başkanvekili Erkan Akçay aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, taslak üzerinde istişare yapıldığı öğrenildi.  

AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini, CHP ve İYİ Parti gruplarına da sunacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, söz konusu taslak metnini, HDP'ye götürmeyi düşünmediklerini söyledi.

Yeni yargı paketine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise, “1 Ekim’e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı’na sunmak istiyoruz” açıklaması yapmıştı.

YENİ YARGI PAKETİ TASLAĞINDA NELER VAR?

Yargı paketi taslağında yer alan düzenlemeler şöyle: 

Düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletmeye yönelik olarak bazı suçlarla ilgili istinafta kesinleşen beş yılın altındaki ceza kararlarına temyiz yolu açılacak. Terörle Mücadele Kanunu’nun terör propagandası suçunun düzenlendiği 2. fıkrasına, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” hükmü eklenecek.

SUÇUNU İTİRAF ETMESİ ŞARTIYLA CEZA İNDİRİMİ

Yargının yükünü asgari yüzde 30 oranında hafifleteceği ifade edilen “seri yargılama” usulüne geçilecek. Bu yöntem uyarınca, soruşturma aşamasında toplanan deliller ışığında suçu sabit görülen faile, suçunu itiraf etmesi şartıyla ceza indirimi teklif edilecek. Failin suçunu itiraf etmesi durumunda dosyanın sevk edildiği mahkemenin hâkimi de kabul ederse hüküm çok kısa sürede kesinleşecek. Seri yargılama usulü terör, örgüt, şiddet ve cinsel suçlarda geçerli olmayacak. 

Yargılama sonucu mahkemece verilebilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı konusunda savcılara da yetki tanınacak.

TUTUKLULUĞA SINIR

Cumhuriyet savcıları suçun sübutuna doğrudan etki edecek delilleri toplamadan dava açamayacak. İddianamenin iadesi müessesesi işler hale getirilecek.

Tutuklama için, “suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe” yeterli olmayacak, “kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut delillerin bulunması” şartı aranacak. 

Soruşturma aşamasında tutukluluk süresine sınırlama getirilecek. Tutukluluk süreleri çocuklar bakımından yarı oranında uygulanacak. 3 aydan fazla tutuklu kalan şüpheli soruşturma evresi tamamlanıncaya kadar ağır ceza mahkemesi başkanına yapacağı itiraz ile tutukluluğu hakkında bir karar verilmesini isteyebilecek.

ŞİDDET MAĞDURLARI

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan şiddet mağdurlarının suçtan kaynaklı tedavi giderlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Soruşturma veya kovuşturma evresinde, dava nakli veya adlî tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması halinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri, Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecek. 

PASAPORT HAKKI

15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport hakkı tanınacak.

ERİŞİM ENGELLENMESİ

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da, Anayasa Mahkemesi’nin kasım 2017 tarihli iptal kararı doğrultusunda erişimin engellenmesi tedbirleri kademeli olarak uygulanacak. Buna göre mahkemece, doğrudan site kapatma kararı verilmesi yerine öncelikli olarak URL adresi üzerinden erişimin engellenmesi, bu tedbir yerine getirilemediği takdirde mahkemeden tüm siteye erişimin engellenebilmesinin talep edilmesi imkanı getirilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yeni yargı paketiyle ilgili flaş gelişme ak parti mhp ye sundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Gürer: “Yurt dışına gidişin yolu ‘Geçici Görev’ ”
CHP'li Gürer: “Yurt dışına gidişin yolu ‘Geçici Görev’ ”
CHP'li Gürer: “İş Müfettişlerinin ataması neden yapılmıyor?”
CHP'li Gürer: “İş Müfettişlerinin ataması neden yapılmıyor?”
Ekrem İmamoğlu İtfaiye Eri ve Yakınlarını Ziyarete Etti
Ekrem İmamoğlu İtfaiye Eri ve Yakınlarını Ziyarete Etti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim