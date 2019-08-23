Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97149
ALTIN
282.750
DOLAR
5.7454
STERLIN
7.0778
EURO
6.3899
Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...
Çalışanlar, işverenler dikkat ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor !
ÖSYM Başkanı Duyurdu! KPSS'de Flaş Gelişme!
Merzifon Belediye Başkanlığı Personel Alıyor! KPSS Şartı Yok!
ETİ Maden KPSS'siz Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Yeni partinin adı ve logosu belli oldu...

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kuracağı tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ederken,Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yaşam ve Adalet Partisi için başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.

Yeni partinin adı ve logosu belli oldu...

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kuracağı tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ederken,Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yaşam ve Adalet Partisi için başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.

23 Ağustos 2019 Cuma 21:46
Yeni partinin adı ve logosu belli oldu...

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan-Abdullah Gül’ün ikilisi tarafından kurulması beklenen yeni parti için bir somut adım daha atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Davutoğlu’nun yeni parti için binasını tuttuğu belirtilirken, Türk Patent ve Marka Kurumu’na Yaşam ve Adalet Partisi için patent başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre; Kısa adı YAP olan partinin logosunda “başak”, “güneş” ve “terazi” simgelerinin yer alması dikkat çekerken kurumun parti adı ve logosunu koruma ve inceleme altına aldığını belirtildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yeni partinin adı logosu belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Babacan sahaya iniyor! Tarih belli oldu
Ali Babacan sahaya iniyor! Tarih belli oldu
Kredi Kartı Ve Tüketici Kredisi Borcu Olanlara Tekin'den Müjde!
Kredi Kartı Ve Tüketici Kredisi Borcu Olanlara Tekin'den Müjde!
Dilipak: Bakanlıklarda da değişiklik olacak bürokraside de, ama yetmez, hepsi değişmeli
Dilipak: Bakanlıklarda da değişiklik olacak bürokraside de, ama yetmez, hepsi değişmeli

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim