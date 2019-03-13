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Yeni Parti' Siteyi Kapattı!

'Yeni Bir Parti' adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, web sitesinin 'şartlar gereği' bir süreliğine yayından kaldırıldığı açıklaması yapıldı. Yapılan Açıklamada, "Bize gönderilen mesajlar emanetimizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız"ifadeleri kullanıldı.

Yeni Parti' Siteyi Kapattı!

'Yeni Bir Parti' adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, web sitesinin 'şartlar gereği' bir süreliğine yayından kaldırıldığı açıklaması yapıldı. Yapılan Açıklamada, "Bize gönderilen mesajlar emanetimizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız"ifadeleri kullanıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:18
Yeni Parti' Siteyi Kapattı!

'Yeni Bir Parti' adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, web sitesinin 'şartlar gereği' bir süreliğine yayından kaldırıldığı açıklaması yapıldı. Yapılan Açıklamada, "Bize gönderilen mesajlar emanetimizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız"ifadeleri kullanıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulduğu iddia edilen ancak daha sonra 'ulusalcı' bir gruba ait olduğu öne sürülen 'Yeni Bir Parti'nin resmi web sitesi kapatıldı açıklaması yapıldı.

Yeni Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Bize gönderilen mesajlar emanetimizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Zamanı geldiğinde kadromuz ile karşınızda olacağımıza inanıyor ve saygılarımızla şimdilik sizlere veda ediyoruz" açıklaması yapıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.03.2019 13:22
Anahtar Kelimeler:
yeni parti siteyi kapattı
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