Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102837
ALTIN
258.474
DOLAR
5.6353
STERLIN
7.0156
EURO
6.2683
CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankasının itibarının kalmadığını söyleyen biz değiliz, bütün dünya söylüyor
DGS Soruları ve Cevapları Yayınlandı!
Son Dakika:Merkez Bankası faiz indirdi!
Çin'den kan donduran itiraf: Bin 588 Türk'ü öldürdük
Son Dakika: Diyarbakır Polis Merkezi'nde Patlama!

Yeni Parti Ne Zaman İlan Edilecek!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları devam ediyor. Yeni partinin tüzük taslağının sonbahara kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Yeni Parti Ne Zaman İlan Edilecek!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları devam ediyor. Yeni partinin tüzük taslağının sonbahara kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 20:48
Yeni Parti Ne Zaman İlan Edilecek!

Yeni partide tüzük taslağının sonbahara kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti çalışmaları için Beysukent’te 4 katlı yeni bir ofis tuttuğu iddia edildi.

Davutoğlu’nun önümüzdeki ağustos ve eylül aylarında Konya, Sakarya ve Manisa’da da bazı programlara katılması bekleniyor.

PARTİ TÜZÜĞÜ YAZILMAYA BAŞLANDI

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Davutoğlu’nun parti tüzüğü ve programı içinde çalışmaları başlattığı öğrenildi.

Bir tüzük ve program taslağının sonbahara hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Davutoğlu ile hareket eden bir siyasetçi, “Sistemde ve parti yönetiminde büyük yanlışlar ve anlayış farklarımız var. İstanbul seçimlerinde AK Parti yüzde 55 oy almış olsaydı da bu hareket ortaya çıkacaktı. Kabinede ya da MYK’da isim değişikliği ile sorunların çözülmesi mümkün değil. Kurulan sistem sorunlu. Bizimki ilkesel bir duruş” değerlendirmesinde bulundu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yeni parti zaman ilan edilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankasının itibarının kalmadığını söyleyen biz değiliz, bütün dünya söylüyor
CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankasının itibarının kalmadığını söyleyen biz değiliz, bütün dünya söylüyor
CHP'li Özgür Özel: Valiler, AK Parti'nin il başkanlarını kıskandırıyor
CHP'li Özgür Özel: Valiler, AK Parti'nin il başkanlarını kıskandırıyor
Kılıçdaroğlu: Benim akrabam da olsa kapının önüne koyun
Kılıçdaroğlu: Benim akrabam da olsa kapının önüne koyun

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim