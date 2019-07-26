Yeni Parti Ne Zaman İlan Edilecek!

Yeni partide tüzük taslağının sonbahara kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti çalışmaları için Beysukent’te 4 katlı yeni bir ofis tuttuğu iddia edildi.

Davutoğlu’nun önümüzdeki ağustos ve eylül aylarında Konya, Sakarya ve Manisa’da da bazı programlara katılması bekleniyor.

PARTİ TÜZÜĞÜ YAZILMAYA BAŞLANDI

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Davutoğlu’nun parti tüzüğü ve programı içinde çalışmaları başlattığı öğrenildi.

Bir tüzük ve program taslağının sonbahara hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Davutoğlu ile hareket eden bir siyasetçi, “Sistemde ve parti yönetiminde büyük yanlışlar ve anlayış farklarımız var. İstanbul seçimlerinde AK Parti yüzde 55 oy almış olsaydı da bu hareket ortaya çıkacaktı. Kabinede ya da MYK’da isim değişikliği ile sorunların çözülmesi mümkün değil. Kurulan sistem sorunlu. Bizimki ilkesel bir duruş” değerlendirmesinde bulundu.

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