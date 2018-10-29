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Yeni Parti Kuruluyor! Kurucusu Fatih Erbakan Tarih Verdi!

Türk Siyasetine Milli Görüş fikrini kazandıran eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni partinin kuruluş hazırlıklarını tamamladı ve sosyal medya üzerinden yeni partinin kurulacağı tarihi açıkladı.

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Yeni Parti Kuruluyor! Kurucusu Fatih Erbakan Tarih Verdi!

Türk Siyasetine Milli Görüş fikrini kazandıran eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni partinin kuruluş hazırlıklarını tamamladı ve sosyal medya üzerinden yeni partinin kurulacağı tarihi açıkladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:47
Yeni Parti Kuruluyor! Kurucusu Fatih Erbakan Tarih Verdi!

Türk Siyasetine Milli Görüş fikrini kazandıran eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni partinin kuruluş hazırlıklarını tamamladı ve sosyal medya üzerinden yeni partinin kurulacağı tarihi açıkladı.

Yeni partinin 23 Kasım 2018 tarihinde kurulacağını duyuran Fatih Erbakan kuruluş duyurusuna Necmettin Erbakan ile özdeşleşen '' bir çiçekle bahar olmaz anak her bahar bir çiçekle başlar'' sözü ile başladı.

Fatih Erbakan'ın açıklaması şöyle;

''Buyurun başlıyoruz. 'Bir çiçekle bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçekle başlar' anlayışıyla 1969 yılında tüm insanlığın kurtuluşu için yola çıkan 'Baharı başlatan çiçek' merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın doğum günü ve milletimizin yeniden dirilişinin başlangıcı olan 29 Ekim'de; Milli Görüş Hareketi'ne ikinci baharını yaşatmak, milletimizin ve yedi milyar insanın kurtuluşunu ve selametini temin etmek için yola çıkacak kutlu kervanın müjdesini milletimize, İslam Alemi'ne ve tüm insanlığa veriyoruz Elhamdülillah…

Milletimizin tarihi, inancı ve ruh kökünün doğal bir sonu olan Milli Görüş zihniyetini hakkıyla temsil etmek, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya hedeflerine ulaşmak için siyasi partimizi 23 Kasım 2018 Cuma günü kuruyoruz. Tüm ezilenlere ve mazlumlara umut olmak için, kaba kuvvetin değil, hakkın üstün tutulduğu bir dünya için başlattığımız kutlu yürüyüşümüz tüm insanlığa hayırlı ve mübarek olsun."

ERBAKAN'IN KURACAĞI YENİ PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?

Fatih Erbakan'ın yeni partinin kuruluş tarihini vermesi ile birlikte partinin ismini merak eden sayısı da epey bir arttı.

Saadet Partisi'nin yönetiminde yeterli etkin çoğunluğu elde edemeyen Erbakancı'lar yeni parti kurma çalışmasına yöneldi. Yeni parti fikri ortaya çıktığında iki isim üzerinde duruldu. Yeni refah ve Yeniden Refah Partisi isimleriydi.

Kurucu üyeler ikinci 40 yıl diye tabir ettikleri veya ikinci Erbakan dönemi olarak lansettikleri parti kurma çalışmalarında Yeniden Refah Partisi ismi üzerinde yoğunlaşarak karar aldılar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.10.2018 16:16
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İyi partili 2 saat önce

Hayırlı olsun

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Muhammet Güler 38 dakika önce

PARTININ KURULMASI ONEMLI DEGIL ONEMLI OLAN VAATLERI VE SOZLERINDE DURMALARIDIR.

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Halk 32 dakika önce

Hayirli olsun

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YENİDEN REFAH PARTİSİ 14 dakika önce

HAYDİ ARSLANIM ADALETİ YAYMAK İÇİN, HALKIN EN KÜÇÜK İSTEĞİNE DAHİ KULAK VERMEK İÇİN SİZLERİ BEKLİYORUZ!

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