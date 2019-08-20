“Yeni öğretim döneminde tekli öğretime geçiliyor mu?”

Bu iddialı bir karar” yönündeki açıklamasını anımsatarak, “2019-2020 eğitim-öğretim döneminde tekli öğretime geçecek misiniz? Bu müjdeyi verecek misiniz? Sözünüzü tutacak mısınız?” diye sordu.

Aygun, Danıştay 8. Dairesi’nin 2018/2319 numaralı kararında Andımız’ın okullarda okutulmasını engelleyen yönetmelik hükmünü iptal ettiğini anımsattı.Danıştay’ın gerekçesinde, “Yeni nesillerin ülkesine anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini ve bağlılığını güçlendirmeyi, onların milli, manevi ve kültürel değer oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan ve uzun yıllardır okutulan bu metnin yürürlükten kaldırılmasının hukuken geçerli sebeplere dayanmadığını” ortaya koyduğunu anlatan Aygun, “Danıştay 8. Dairesi’nin kararı ışığında yeni eğitim-öğretim döneminde Andımız’ın okullarda yeniden okutulmasını sağlayacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

“OKUL YÖNETİCİLERİ HANGİ BRANŞTAN!”

Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin ve okullardaki müdür-müdür yardımcılarının ağırlıklı olarak hangi branşlardan geldiğini soran Aygun, “Milli Eğitim Bakanlığı’nda yönetici, müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendiren öğretmenlerin branşlarına göre dağılımı nedir? Türkiye genelindeki hangi branşlarda öğretmen açığı bulunmaktadır” diye sordu.

Aygun, okullardaki öğrenci sayılarına ilişkin istatistikleri de isteyerek şu soruları yöneltti:

Son 15 yılda Anadolu imam hatip liseleri, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, özel yabancı liseler ve özel liselerin sayısı ve derslik sayısı kaçtır? 15 yıldaki gelişimi tablo ile gösterir misiniz?

Son 10 yılda Anadolu imam hatip liseleri, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, özel yabancı liseler ve özel liselere giden öğrenci sayısı kaçtır? Tablo ile ortaya koyar mısınız?

PROTOKOL İMZALANAN VAKIFLAR HANGİLERİDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, hangi vakıf ve dernekler ile “okullarda eğitim, seminer ve sosyal etkinlik düzenleme” konusunda protokol imzalamıştır? Son 10 yılda protokol imzalanan vakıf ve dernekler hangileridir? Bu derneklere ve vakıflara hangi yetkiler verilmiştir?

DANIŞTAY KARARINA UYACAK MISINIZ?

Danıştay 8. Dairesi, dernek ve vakıflarla imzalanan protokollerin, “eğitim-öğretim hizmetinin genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasa’nın amir hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu” yönünde karar almıştır. Danıştay kararına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı olarak söz konusu protokolleri imzalanmaya devam edecek misiniz?

YURT SORUNUNU ÇÖZECEK MİSİNİZ?