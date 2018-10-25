Yeni Müftü Atamaları Yapıldı! Hangi İle Hangi Müftü Atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Çorum Müftüsü Ahmet Akın, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak ve Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe görevden alındı.

Sakarya Müftülüğü'ne Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık, Muğla Müftülüğü'ne İbrahim Öcüt, Kilis Müftülüğü'ne Abdurrahman Şahin, Şanlıurfa Müftülüğü'ne Mehmet Taştan, Kastamonu Müftülüğü'ne Ahmet Sözen atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Kaynaklar; (İHA)

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