İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak işsizlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Makine Mühendisliği Mezunu İşsiz bir gencin notunu okuyan Filiz 1 milyondan fazla işsizin olduğunu belirtti.

İYİ Partili Filiz'in genel kurul konuşması şöyle;

TÜİK'in açıkladığı Mart 2019 verilerine göre yükseköğretim mezunları arasındaki işsizlik oranı yüzde 13,1'e yükselmiş. İşsiz sayısı 1 milyonun üzerindedir. Bu konuda sıkıntının en önemli sebepleri iş gücü planlaması yapılmadan açılan bölümler, kontenjanlar ve yanlış yönlendirmelerdir. Kendi mezunlarımızdan bir makine mühendisi yazmış: "Yeni mezunum, iş bulmakta zorlanıyorum. Çoğu arkadaşım şu an işsiz, diğer üniversitelerden mezun olan arkadaşlara göre oldukça iyi eğitim aldığımızı görüyorum ama firmalar bizi görmezden geliyor. Gelecek adına endişeliyiz." diyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna nitelikli personel yetiştirilmesi amacıyla açılmış ön lisans sosyal güvenlik bölümü mezunlarından birisi de yeterli kadro verilmediğinden iş bulma şanslarının çok az olduğunu belirtiyor. Üniversitelerde bölümler açılırken ve kontenjanlar tespit edilirken YÖK'ün dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

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