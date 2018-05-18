Yeni Kırklareli Valisi Osman Bilgin Kimdir , Nerelidir?

18 Mayıs tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda Osman Bilgin'in Kırklareli Valisi olarak atandığına yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren kararda Kırklareli'nin mevcut Valisi Orhan Çiftçi'nin merkeze alındığı, onun yerine de İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin'in atandığı belirtildi. Bu kararın ardındna Kırklarelililer, yeni Vali Osman Bilgin'in kim olduğunu, nereli olduğunu araştırmaya başladı.

OSMAN BİLGİN KİMDİR?

1978 Trabzon doğumlu olan Bilgin, burada Vakfıkebir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini Vakfıkebir ilçesinde tamamladı.1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde Brokerlik eğitimi aldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajı sonrası 1998-1999 yılları arasında 1 yıl Avukatlık yaptı.

2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Konya - Çumra, Ordu - Ünye, Manisa - Ahmetli ve Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2003 yılında yapılan Kaymakamlık Kursunu bitirerek aynı yıl Asil Kaymakam olarak atandı. Sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Tokat - Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Malatya - Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Aydın - Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Giresun - Espiye Kaymakamlığı ve 2015-Kasım 2016 yılları arasında Manisa - Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atandı.

İlknur Bilgin ile evli olup bir kız bir erkek çocuk babası olan Bilgin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Osman Bilgin'in eşi İngilizce öğretmenliği yapmaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA