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Yeni Kararnamelerle 2 Yeni Başkanlık Kuruldu

Dün gece yayımlanan 2 yeni kararname ili iki yeni başkanlık kuruldu. 24 Haziran seçimlerinin ardından hızla yayımlanan yeni kararnamelerde önemli değişiklikler ve düzenlemeler yer alıyor. Dün gece yayımlanan iki yeni kararname ile iki yeni başkanlık kurulurken bir de önemli değişikliğe imza atıldı.

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Yeni Kararnamelerle 2 Yeni Başkanlık Kuruldu

Dün gece yayımlanan 2 yeni kararname ili iki yeni başkanlık kuruldu. 24 Haziran seçimlerinin ardından hızla yayımlanan yeni kararnamelerde önemli değişiklikler ve düzenlemeler yer alıyor. Dün gece yayımlanan iki yeni kararname ile iki yeni başkanlık kurulurken bir de önemli değişikliğe imza atıldı.

24 Temmuz 2018 Salı 08:05
Yeni Kararnamelerle 2 Yeni Başkanlık Kuruldu

İki yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu.

Bu başkanlıklar şöyle;

  1. Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
  2. İletişim Başkanlığı

Başkanlılların kurulduğuna dair çıkarılan kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilişkilendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hızla çıkan yeni kararnamelerde önemli değişikliklere imza atılyıor. 2 adet yeni kararname yayımlandı. Bu kararnamelerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu halk arasında RTÜK olarak bilinen kurum, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kontrolüne verildi. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise yeni kararname ile kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlandı.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.  Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI HAKKINDAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

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Anahtar Kelimeler:
Kararname2 Yeni BaşkanlıkTrtKültür Ve Turizm BakanlığıRTÜK
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