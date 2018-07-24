Yeni Kararnamelerle 2 Yeni Başkanlık Kuruldu

İki yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu.

Bu başkanlıklar şöyle;

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı

Başkanlılların kurulduğuna dair çıkarılan kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilişkilendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hızla çıkan yeni kararnamelerde önemli değişikliklere imza atılyıor. 2 adet yeni kararname yayımlandı. Bu kararnamelerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu halk arasında RTÜK olarak bilinen kurum, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kontrolüne verildi. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise yeni kararname ile kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlandı.



"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

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