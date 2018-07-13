Yeni kabine 1. Meclis'te toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinine üyeleriyle gerçekleştirecekleri ilk toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisinde Cuma namazı kıldı. Namaza TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yeni kabinenin tüm üyeleri katıldı. Ardından Erdoğan ve kabine üyeleri 1. Meclis binasına gitti. Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ilk kabine toplantısına davetliler de katıldı.

Kabinenin açılış toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri ile yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu kutlu çatının altında, milletimizin şahitliğinde atıyoruz.

— Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz.

'DERDİMİZ, MİLLETİMİZİN DERDİDİR'

- Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz. Birinci Meclis gazi bir Meclisti, şu andaki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir.

— Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımızı susturtmamak, bayrağı indirtmemek, haysiyetimizi çiğnetmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün eski Meclis binasındaki bu törenimizi işte bu tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görüyoruz.

— Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız.

— Biz milletimizle yola çıkmış, nice engelleri yine milletimizle aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz, milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz de milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var, karşımızda terör örgütleri, onları destekleyen güçler var. İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız.