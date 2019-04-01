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Yeni belediye başkanlarının tam listesi (İşte 31 Mart yerel seçim sonucuna göre belediye başkanları)

Tüm Türkiye, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimler için sandık başına gitti. Sandık sonuçlarına göre yeni belediye başkanları belli oldu.

Yeni belediye başkanlarının tam listesi (İşte 31 Mart yerel seçim sonucuna göre belediye başkanları)

Tüm Türkiye, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimler için sandık başına gitti. Sandık sonuçlarına göre yeni belediye başkanları belli oldu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:16
Yeni belediye başkanlarının tam listesi (İşte 31 Mart yerel seçim sonucuna göre belediye başkanları)

İSTANBUL

İSTANBUL

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ANKARA

ANKARA

CHP adayı Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

BURSA

BURSA

AK Parti adayı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

İZMİR

İZMİR

CHP adayı Mustafa Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ADANA

ADANA

CHP adayı Zeydan Karalar, Adana Belediye Başkanı oldu.

YALOVA

YALOVA

CHP adayı Vefa Salman Yalova Belediye Başkanı oldu.

MANİSA

MANİSA

MHP adayı Cengiz Ergün, Manisa Belediye Başkanı oldu.

KÜTAHYA

KÜTAHYA

MHP adayı Alim Işık, Kütahya Belediye Başkanı oldu.

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

MHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı oldu.

HATAY

HATAY

CHP adayı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

CHP adayı Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşeir Belediye Başkanı oldu.

EDİRNE

EDİRNE

CHP adayı Recep Gürkan Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

DENİZLİ

DENİZLİ

AK Parti adayı Osman Zolan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ÇANKIRI

ÇANKIRI

MHP adayı İsmail Hakkı Esen Çankırı Belediye Başkanı oldu.

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

CHP adayı Ülgür Gökhan Çanakkale Belediye Başkanı oldu.

ANTALYA

ANTALYA

CHP adayı Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

AMASYA

AMASYA

MHP adayı Mehmet Sarı Amasya Belediye Başkanı oldu.

KARAMAN

KARAMAN

MHP adayı Savaş Kalaycı, Karaman Belediye Başkanı oldu.

ZONGULDAK

ZONGULDAK

AK Parti adayı Ömer Selim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı oldu.

SİNOP

SİNOP

CHP adayı Barış Ayhan, Sinop Belediye Başkanı oldu.

UŞAK

UŞAK

AK Parti adayı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkanı oldu.

ERZURUM

ERZURUM

AK Parti adayı Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR

CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediye Başkanı oldu.

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

AK Parti adayı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı oldu.

KARABÜK

KARABÜK

MHP adayı Rafet Vergili, Karabük Belediye Başkanı oldu.

MALATYA

MALATYA

AK Parti adayı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ELAZIĞ

ELAZIĞ

AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediye Başkanı oldu.

BİNGÖL

BİNGÖL

AK Parti adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanı oldu.

GİRESUN

GİRESUN

AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediye Başkanı oldu.

BURDUR

BURDUR

CHP adayı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanı oldu.

ŞIRNAK

ŞIRNAK

AK Parti adayı Mehmet Yarka, Şırnak Belediye Başkanı oldu.

ARDAHAN

ARDAHAN

CHP adayı Faruk Demir, Ardahan Belediye Başkanı oldu.

GAZİANTEP

GAZİANTEP

AK Parti adayı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

NİĞDE

NİĞDE

AK Parti adayı Emrah Özdemir, Niğde Belediye Başkanı oldu.

TOKAT

TOKAT

AK Parti adayı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediye Başkanı oldu.

BİLECİK

BİLECİK

CHP adayı Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkan oldu.

RİZE

RİZE

AK Parti adayı Rahmi Metin, Rize Belediye Başkanı oldu.

SİVAS

SİVAS

AK Parti adayı Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı oldu.

KİLİS

KİLİS

AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediye Başkanı oldu.

ARTVİN

ARTVİN

CHP adayı Demirhan Elçin, Artvin Belediye Başkanı oldu.

BİTLİS

BİTLİS

AK Parti'nin adayı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediye Başkanı oldu.

KIRIKKALE

KIRIKKALE

AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Belediye Başkanı oldu.

ERZİNCAN

ERZİNCAN

MHP'nin adayı Bekir Aksun, Erzincan Belediye Başkanı oldu.

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

AK Parti'nin adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanı oldu.

SİİRT

SİİRT

HDP'nin adayı Berivan Helen Işık, Siirt Belediye Başkanı oldu.

SAKARYA

SAKARYA

AK Parti adayı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

AĞRI

AĞRI

AK Parti adayı Savcı Sayan, Ağrı Belediye Başkanı oldu.

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

AK Parti adayı Ercan Çimen, Gümüşhane Belediye Başkanı oldu.

IĞDIR

IĞDIR

MHP adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır Belediye Başkanı oldu.

DÜZCE

DÜZCE

AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı oldu.

ÇORUM

ÇORUM

AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanı oldu.

ADIYAMAN

ADIYAMAN

AK Parti adayı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediye Başkanı oldu.

OSMANİYE

OSMANİYE

MHP adayı Kadir Kara, Osmaniye Belediye Başkanı oldu.

BOLU

BOLU

CHP adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı oldu.

MARDİN

MARDİN

HDP adayı Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

TUNCELİ

TUNCELİ

TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı oldu.

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

AK Parti adayı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

KONYA

KONYA

AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

KAYSERİ

KAYSERİ

AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

BARTIN

BARTIN

MHP adayı Cemal Akın, Bartın Belediye Başkanı oldu.

AKSARAY

AKSARAY

AK Parti adayı Evren Dinçer, Aksaray Belediye Başkanı oldu.

ORDU

ORDU

AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

TRABZON

TRABZON

AK Parti adayı Murat Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

HAKKARİ

HAKKARİ

HDP adayı Cihan Karaman, Hakkari Belediye Başkanı oldu.

KASTAMONU

KASTAMONU

MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı oldu.

SAMSUN

SAMSUN

AK Parti adayı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

KARS

KARS

HDP adayı Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanı oldu.

BATMAN

BATMAN

HDP adayı Mehmet Demir, Batman Belediye Başkanı oldu.

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

AYDIN

AYDIN

CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

VAN

VAN

HDP adayı Bedia Özgökçe, Van Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

BALIKESİR

BALIKESİR

AK Parti adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ISPARTA

ISPARTA

AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı oldu.

YOZGAT

YOZGAT

AK Parti adayı Celal Köse, Yozgat Belediye Başkanı oldu.

MERSİN

MERSİN

CHP adayı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

KOCAELİ

KOCAELİ

AK Parti adayı Tahir Büyükakın, Kocaeli Belediye Başkanı oldu.

MUGLA

MUGLA

CHP adayı Osman Gürün Muğla Belediye Başkanı oldu.

MUŞ

MUŞ

AK Parti adayı Feyat Asya Muş Belediye Başkanı oldu.

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

CHP adayı Kadir Albayrak Belediye Başkanı oldu.

BAYBURT

BAYBURT

MHP adayı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediye Başkanı oldu.

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