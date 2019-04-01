Yeni belediye başkanlarının tam listesi (İşte 31 Mart yerel seçim sonucuna göre belediye başkanları)

İSTANBUL
Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
ANKARA
CHP adayı Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
BURSA
AK Parti adayı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
İZMİR
CHP adayı Mustafa Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
ADANA
CHP adayı Zeydan Karalar, Adana Belediye Başkanı oldu.
YALOVA
CHP adayı Vefa Salman Yalova Belediye Başkanı oldu.
MANİSA
MHP adayı Cengiz Ergün, Manisa Belediye Başkanı oldu.
KÜTAHYA
MHP adayı Alim Işık, Kütahya Belediye Başkanı oldu.
KIRKLARELİ
MHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı oldu.
HATAY
CHP adayı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
ESKİŞEHİR
CHP adayı Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşeir Belediye Başkanı oldu.
EDİRNE
CHP adayı Recep Gürkan Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
DENİZLİ
AK Parti adayı Osman Zolan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
ÇANKIRI
MHP adayı İsmail Hakkı Esen Çankırı Belediye Başkanı oldu.
ÇANAKKALE
CHP adayı Ülgür Gökhan Çanakkale Belediye Başkanı oldu.
ANTALYA
CHP adayı Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
AMASYA
MHP adayı Mehmet Sarı Amasya Belediye Başkanı oldu.
KARAMAN
MHP adayı Savaş Kalaycı, Karaman Belediye Başkanı oldu.
ZONGULDAK
AK Parti adayı Ömer Selim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı oldu.
SİNOP
CHP adayı Barış Ayhan, Sinop Belediye Başkanı oldu.
UŞAK
AK Parti adayı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkanı oldu.
ERZURUM
AK Parti adayı Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
KIRŞEHİR
CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediye Başkanı oldu.
AFYONKARAHİSAR
AK Parti adayı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı oldu.
KARABÜK
MHP adayı Rafet Vergili, Karabük Belediye Başkanı oldu.
MALATYA
AK Parti adayı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
ELAZIĞ
AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediye Başkanı oldu.
BİNGÖL
AK Parti adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanı oldu.
GİRESUN
AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediye Başkanı oldu.
BURDUR
CHP adayı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanı oldu.
ŞIRNAK
AK Parti adayı Mehmet Yarka, Şırnak Belediye Başkanı oldu.
ARDAHAN
CHP adayı Faruk Demir, Ardahan Belediye Başkanı oldu.
GAZİANTEP
AK Parti adayı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
NİĞDE
AK Parti adayı Emrah Özdemir, Niğde Belediye Başkanı oldu.
TOKAT
AK Parti adayı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediye Başkanı oldu.
BİLECİK
CHP adayı Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkan oldu.
RİZE
AK Parti adayı Rahmi Metin, Rize Belediye Başkanı oldu.
SİVAS
AK Parti adayı Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı oldu.
KİLİS
AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediye Başkanı oldu.
ARTVİN
CHP adayı Demirhan Elçin, Artvin Belediye Başkanı oldu.
BİTLİS
AK Parti'nin adayı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediye Başkanı oldu.
KIRIKKALE
AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Belediye Başkanı oldu.
ERZİNCAN
MHP'nin adayı Bekir Aksun, Erzincan Belediye Başkanı oldu.
NEVŞEHİR
AK Parti'nin adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanı oldu.
SİİRT
HDP'nin adayı Berivan Helen Işık, Siirt Belediye Başkanı oldu.
SAKARYA
AK Parti adayı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
AĞRI
AK Parti adayı Savcı Sayan, Ağrı Belediye Başkanı oldu.
GÜMÜŞHANE
AK Parti adayı Ercan Çimen, Gümüşhane Belediye Başkanı oldu.
IĞDIR
MHP adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır Belediye Başkanı oldu.
DÜZCE
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı oldu.
ÇORUM
AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanı oldu.
ADIYAMAN
AK Parti adayı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediye Başkanı oldu.
OSMANİYE
MHP adayı Kadir Kara, Osmaniye Belediye Başkanı oldu.
BOLU
CHP adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı oldu.
MARDİN
HDP adayı Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
TUNCELİ
TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı oldu.
KAHRAMANMARAŞ
AK Parti adayı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
KONYA
AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
KAYSERİ
AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
BARTIN
MHP adayı Cemal Akın, Bartın Belediye Başkanı oldu.
AKSARAY
AK Parti adayı Evren Dinçer, Aksaray Belediye Başkanı oldu.
ORDU
AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
TRABZON
AK Parti adayı Murat Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
HAKKARİ
HDP adayı Cihan Karaman, Hakkari Belediye Başkanı oldu.
KASTAMONU
MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı oldu.
SAMSUN
AK Parti adayı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
KARS
HDP adayı Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanı oldu.
BATMAN
HDP adayı Mehmet Demir, Batman Belediye Başkanı oldu.
DİYARBAKIR
HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
ŞANLIURFA
AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
AYDIN
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
VAN
HDP adayı Bedia Özgökçe, Van Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
BALIKESİR
AK Parti adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
ISPARTA
AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı oldu.
YOZGAT
AK Parti adayı Celal Köse, Yozgat Belediye Başkanı oldu.
MERSİN
CHP adayı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
KOCAELİ
AK Parti adayı Tahir Büyükakın, Kocaeli Belediye Başkanı oldu.
MUGLA
CHP adayı Osman Gürün Muğla Belediye Başkanı oldu.
MUŞ
AK Parti adayı Feyat Asya Muş Belediye Başkanı oldu.
TEKİRDAĞ
CHP adayı Kadir Albayrak Belediye Başkanı oldu.
BAYBURT
MHP adayı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediye Başkanı oldu.